Die Kastanie am Lauinger Donauufer ist gefällt

Plus Der Baum in Lauingen war älter als das Rathaus – jetzt ist er weg.

Rund 300 Jahre soll sie alt sein, die gewöhnliche Rosskastanie am Lauinger Donauufer. Lange bevor Kurfürst Karl Theodor das klassizistische Rathaus bauen ließ (1782 bis 1790), war der Baum mit seiner Pracht und Dominanz am Eingang zum Luitpoldhain schon da. Am Donnerstag musste der mächtige Baum nun gefällt werden. Aus Sicherheitsgründen, wie es vonseiten der Stadt hieß. Auch wenn die halb verdeckte Kastanie links im Bild erhalten bleiben soll, blutet vielen Lauingern beim Gedanken an die unvermeidliche Fällung das Herz.

Nötig geworden war die Maßname laut einer Mitteilung der Stadt Lauingen, weil die Standsicherheit des Baums Mängel aufwies. Deshalb war die Umgebung schon im Juni abgesperrt worden. Anschließende Untersuchungen – unter anderem mittels Schalltomografie – hatten dann ergeben, dass der mächtige Baum am Donauufer nicht zu halten ist und gefällt werden muss.

Der 300 Jahre alte Baum war nicht mehr standsicher

Doch die 300 Jahre alte Rosskastanie ist nicht der einzige Baum am Donauufer, der den Lauingern Sorgen bereitet. Direkt daneben steht ein weiterer Baum, der gravierende Schäden im Stamm aufweist. Diese sind jedoch – zumindest aktuell – nicht für die Statik entscheidend.

Am weiter vom Altenheim entfernt stehenden Baum wird daher eine Trag-Halte-Sicherung eingebaut. Zudem sollen in den kommenden Jahren leichtere Rückschnitte vorgenommen werden, um die zur Donau weit ausladenden unteren Äste zu sichern. Einmal im Jahr erfolgt eine visuelle Untersuchung, 2025 eine weitere technische.

Für die Dauer der Maßnahme ist die Segrépromenade in Lauingen gesperrt. Sie soll bis spätestens Montag, 28. September, wieder für Radfahrer und Fußgänger geöffnet werden. (GUSH/mayjo)

