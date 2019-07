Die Killerpilze werden von der Menge getragen

vor 55 Min.

Für die Besucher des Donauside-Festivals gab es spätestens beim Auftritt der Killerpilze am Samstagabend kein Halten mehr. Als Frontmann Jo Halbig auf einem Schlauchboot über die Köpfe seiner Fans gleitet und Becher für einen guten Zweck sammelt, jubelt die Menge.

Plus Ohne Regen wäre das Donauside nicht dasselbe. Die Stimmung bleibt am Samstag beim vorerst letzten Auftritt der Dillinger Band in ihrer Heimat trotzdem ungetrübt.

Von Tanja Ferrari

Es regnet – das hat beim Donauside schon fast Tradition. Bereits das vierte Jahr in Folge fand am Samstag das Open-Air-Festival im Dillinger Schlosshof statt. Bei den Freundinnen Margot Cabelot und Clara Lericolais reicht ein kleiner Schauer in den frühen Abendstunden allerdings nicht aus, um ihre Stimmung zu trüben. Jedes Jahr kommen die beiden Französinnen extra aus Paris zum Konzert der Killerpilze nach Dillingen.

Warum das Donauside ein besonderes Event ist Wie sie die Band überhaupt entdeckt hatten, wissen sie schon gar nicht mehr. Lericolais erinnert sich: „Ich glaube, Freunde hatten uns auf die Killerpilze aufmerksam gemacht.“ Die Musik der Band würde großen Spaß machen und auch die Songs seien abwechslungsreich, findet die 25-jährige Französin. Seit nun fast zehn Jahren verfolgen die Freundinnen die Entwicklung der Band und sind sich einig: „Es ist schade, dass das heute der letzte Auftritt in Dillingen ist.“ Umso schöner finden sie allerdings die Kulisse. „Die Atmosphäre im Schloss ist wirklich jedes Jahr toll – besonders wenn es langsam dunkel wird“, sagt Lericolais. Da die Killerpilze zum Ende des Jahres eine Pause angekündigt hatten, ist das Open-Air-Konzert im Schlossinnenhof schon fast eine Plichtveranstaltung für die beiden Freundinnen. „Wenn nichts dazwischen kommt, würden wir die Band auch gerne noch im Oktober auf Tour sehen“, ergänzt Cabelot. Wie sich der letzte Auftritt in der Heimat für die Killerpilze anfühlt Dass das Donauside der letzte Auftritt in Dillingen sein wird, ist auch für Bandmitglied Mäx Schlichter eine traurige Tatsache. Er sagt: „Wir sind momentan so im Tunnel, dass wir es noch gar nicht realisieren können.“ Gerade weil sie aktuell so viele neue Songs veröffentlichen würden, sei ihnen noch gar nicht bewusst, wie besonders der Auftritt sei. Auch wenn die Killerpilze inzwischen alte Hasen im Musikgeschäft sind und schon auf vielen Bühnen gestanden haben, lässt das Trio ein Auftritt in der Heimat nicht komplett kalt. „Es ist immer noch einmal etwas anderes vor Freunden, Bekannten und Familie zu spielen“, sagt Mäx. Ob es das Donauside auch im nächsten Jahr geben wird, liege jetzt vor allem auch an den Zuschauern, erklärt Frontman Jo Halbig. Er findet, dass Dillingen ein solches Festival noch immer brauche. Das Open-Air-Festival im Dillinger Schlosshof gefalle nicht nur den Besuchern, sondern auch den Bands, so Jo. „Viele sagen uns, dass das die schönste Location ist, in der sie gespielt haben“, lobt er. Sechs glückliche Besucher das Donauside-Festivals hatten die Möglichkeit, die Killerpilze bei einem persönlichen Meet and Greet im Dillinger Schloss von einer ganz anderen Seite kennenzulernen. Bild: Tanja Ferrari Wenn die Killerpilze nicht gerade selbst auf der Bühne stehen, mischen sie sich kurzerhand in Adiletten und T-Shirt bekleidet zwischen die feiernden Gäste. Dass das Trio so bodenständig ist und keine Starallüren an den Tag legt, gefällt Benedict Streifler und Pius Galgenmüller besonders. „Die Jungs spielen sogar noch in unserem Fußballverein, dem SV Donaualtheim, mit“, erklärt Streifler. Frontmann Jo kenne er deshalb schon seit vielen Jahren. Was die Fans vom Donauside-Festival halten Auch für Theresia Veh aus Höchstädt ist das Donauside ein fester Termin im Kalender. Sie sagt: „Bei mir ist es inzwischen das dritte Jahr in Folge, dass ich das Open-Air-Festival besuche.“ Schon im Kindesalter habe sie die Killerpilze im Fernsehen gesehen. Deshalb wolle sie die lokale Band auch unterstützen. „Ihre Musik gefällt mir und sie sind einfach sehr nett“, erklärt sie. Das findet auch Katja Weinbach, die extra aus Heilbronn für die Killerpilze nach Dillingen gereist ist. Sie sagt: „Ich habe früher in Günzburg gewohnt und bin mit der Band aufgewachsen.“ Inzwischen kenne sie nicht mehr alle Lieder, toll finde sie die Killerpilze aber dennoch. „Mein Musikgeschmack hat sich gewandelt und das haben sich auch die Songs der Band.“ Inzwischen ist es im Schlossinnenhof trocken geworden. Mit der hereinbrechenden Nacht hat sich auch die Stimmung gewandelt. Vor der großen Bühne drängen sich immer mehr Menschen und warten gespannt auf den Höhepunkt des Donauside. In die kühler werdende Abendluft mischt sich aufgeregte Vorfreude. Viele Stunden hatten die Fans geduldig gewartet, dann ist es endlich so weit: Die Killerpilze Jo Halbig, Mäx Schlichter und Fabi Halbig betreten die Festival-Bühne in Dillingen. Bei ihrem vorletzt letzten Konzert in Dillingen beigeistern die Killerpilze die Menge. Bild: Tanja Ferrari „Seid ihr bereit“, ruft Jo in die Menge. Mit jubelnden „Ja“- Rufen recken sich junge und alte Hände gemeinsam in Richtung Himmel. Als die ersten Takte erklingen, gibt es für die Fans kein Halten mehr. Dass das Konzert im Schlosshof für die Killerpilze ein Heimspiel ist, wird spätestens nach dem ersten Lied bewusst. Rhythmisch zum Bass stampfen Besucher auf das Kopfsteinpflaster. Eineinhalb Stunden später verabschiedet sich die Band unter nicht enden wollendem Applaus von der Bühne. Hier Sehen Sie weitere Bilder des Donauside-Festivals. Was Sie auch interessieren könnte: Das erwartet euch beim Donauside in Dillingen



