vor 33 Min.

Die „Kleine Donau“ wird weiter saniert

Anwohner müssen in Dillingen wegen des Millionenprojekts mit Einschränkungen rechnen.

Seit dem Jahr 2003 sanieren die Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen in verschiedenen Abschnitten den größten Abwasserkanal der Stadt Dillingen die sogenannten „kleine Donau“.

Der nächste Abschnitt ist der Bereich zwischen der Vorstadtstraße, Einmündung Lustgarten und dem Kasernplatz. Bei dem nun geplanten Teilstück wird das Kanalrohr mit GFK-Schalen ausgekleidet, hierzu ist es notwendig, das Abwasser während der Sanierung umzuleiten. Die Umleitung wird mit einer Pumpenanlage und oberirdischen Rohren realisiert, welche ab dem heutigen Montag montiert werden. Startgrube ist laut Pressemitteilung in der Vorstadtstraße, Zielgrube ist hinter der Polizei. Die Investitionssumme für den Teilbereich beträgt 1,3 Millionen Euro.

Sanierungsarbeiten: So sehen die Umleitungen aus

Ab Montag, 27. April, wird ein Teilbereich der Vorstadtstraße ab der Einmündung Am Lustgarten (auf Höhe Vorstadtstraße 9) in Richtung der Straße Am Stadtberg für den Gesamtverkehr gesperrt. Die Zufahrten für die Anlieger sind von Seiten der Straße Am Stadtberg jederzeit möglich. Von Seiten der „oberen“ Vorstadtstraße erfolgt die Umleitung über die Straße Am Lustgarten in Richtung Parkstraße. Während der kompletten Sanierungszeit ist zudem in Teilbereichen der Straßen Vorstadtstraße (auf Höhe Vorstadtstraße 8 und 9), Am Lustgarten (beidseitig vor Einmündung in die Vorstadtstraße) und Am Stadtberg (Teilbereiche vor dem „Haus des Handwerks“/Am Stadtberg 19) das Halten für Fahrzeuge aller Art verboten. Die vollständige Fertigstellung der Sanierungsmaßnahme ist nach derzeitigem Stand bis 30. Oktober geplant. (pm)

Lesen Sie auch:

Themen folgen