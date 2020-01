12:07 Uhr

Die Konjunkturschwäche ist auch im Landkreis Dillingen spürbar

Die Arbeitslosigkeit ist bei allen Personengruppen im Kreis Dillingen gestiegen, aber überdurchschnittlich bei Männern.

Trotz abgeschwächter Konjunktur – der Arbeitsmarkt im Landkreis Dillingen zeige sich als äußerst robust. Das teilte Werner Möritz, operativer Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Donauwörth, beim Blick auf die Entwicklung des Arbeitsmarktes im Jahr 2019 mit. Im Jahresdurchschnitt liegt die Arbeitslosenquote bei 1,8 Prozent und damit genau auf dem Wert des Vorjahres. Bis Ende des ersten Quartals lagen die monatlichen Arbeitslosenquoten laut Pressemitteilung unter dem Vorjahreswert. „Ab April verzeichnen wir im Vergleich zum Vorjahr eine Wende mit geringfügig höheren Arbeitslosenquoten.“

1016 Personen sind im Kreis Dillingen arbeitslos, das sind 44 mehr als 2018

Auch an der Zahl arbeitsloser Menschen zeige sich diese Entwicklung. Seit dem Monat Mai würden regelmäßig höhere Werte als im Vorjahr beobachtet. Durchschnittlich waren im Landkreis 1016 Personen arbeitslos gemeldet. Das sind 44 mehr als im Jahr 2018 (plus 4,5 Prozent), aber 114 weniger als im Jahr 2017 (minus 10,1 Prozent). „Die Eintrübung in Teilbereichen der Wirtschaft machte sich auch durch vermehrte Anfragen im Bereich des Kurzarbeitergeldes bemerkbar. Zum Jahresschluss lagen von sechs Betrieben Anzeigen für Kurzarbeit vor. Rund 760 Arbeitnehmer sind davon betroffen“, berichtet der stellvertretende Agenturleiter.

Männer waren im vergangenen Jahr mehr von Arbeitslosigkeit betroffen als Frauen. Im Jahresdurchschnitt stieg deren Arbeitslosigkeit um 46 Personen oder 8,6 Prozent; die der weiblichen Arbeitslosen dagegen blieb nahezu konstant. Bei den jüngeren Arbeitslosen unter 25 Jahren stieg die Arbeitslosigkeit um zehn (oder 8,9 Prozent) auf 116 Personen. Im Jahr 2019 waren durchschnittlich 410 Menschen im Alter ab 50 Jahren gemeldet, 17 (oder 4,3 Prozent) mehr als vor einem Jahr.

Die Zahl der arbeitslos gemeldeten Menschen mit Behinderung stieg um vier (oder 3,5 Prozent) auf 112. Ein Anstieg der Arbeitslosigkeit um 25 oder 11,3 Prozent auf 245 wird außerdem bei ausländischen Personen verzeichnet. Erfreulich dagegen sei der Rückgang der Arbeitslosigkeit bei den Langzeitarbeitslosen (länger als ein Jahr arbeitslos) um 58 oder 30,3 Prozent auf insgesamt 134. Im Verlauf des Jahres meldeten sich 5432 Menschen arbeitslos und 5345 konnten sich aus der Arbeitslosigkeit abmelden. Beim Jobcenter Dillingen waren 380 Menschen arbeitslos gemeldet, das entspricht einem guten Drittel aller Arbeitslosen. Hier wird ein Rückgang um 17 Personen (minus 4,3 Prozent) verzeichnet.

Fachkräfte werden immer noch gesucht

Der Personalbedarf der Betriebe schwächte sich leicht ab, trotzdem werden weiter Arbeitskräfte – insbesondere Fachkräfte – benötigt. „Wir hatten im Jahr 2019 durchschnittlich 820 offene Stellen im Bestand. Das sind 73 oder 8,2 Prozent weniger als im Jahr 2018.“ Im Vergleich zum Vorjahr ist auch der Neuzugang von Stellen rückläufig. Im gesamten Jahresverlauf wurden 2213 Arbeitsstellen zur Besetzung gemeldet, 539 weniger als vor einem Jahr.

Möritz warb in diesem Zusammenhang noch mal für die verschiedenen Möglichkeiten der Agentur, Firmen bei der Sicherung und Gewinnung von Fachkräften zu unterstützen. Nach Branchen gab es absolut betrachtet die stärkste Zunahme im Baugewerbe (+126 oder +4,9 Prozent); am ungünstigsten war dagegen die Entwicklung in der Metall- und Elektroindustrie sowie Stahlindustrie (-46 oder -0,5 Prozent).

Die Dezember-Zahlen für den Landkreis Dillingen

Im Dezember nahm die Arbeitslosigkeit im Landkreis Dillingen leicht zu. Die Arbeitslosenquote erreichte den Wert von 1,9 Prozent und liegt damit um 0,1 Prozentpunkte über der Novembermarke und über dem Vorjahreswert. Aktuell sind 1059 Menschen ohne Arbeit, 83 mehr als vor einem Monat und 86 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosigkeit ist bei allen Personengruppen gestiegen, überdurchschnittlich jedoch bei den Männern um 14,5 Prozent oder 76 Personen. Knapp zwei Drittel aller Arbeitslosen sind bei der Arbeitsagentur gemeldet, ein gutes Drittel beim Jobcenter Dillingen. Der Bestand an offenen Arbeitsstellen liegt derzeit bei 752. Im Dezember wurden dem Arbeitgeber-Service 226 neue Stellen gemeldet. (pm)

Lesen Sie dazu auch:



Themen folgen