Die Landkreis-Band Jamberry räumt beim Rock- und Pop-Preis ab

Plus Mit ihrem Debütalbum „Schicksal“ räumt die Aislinger Band Jamberry beim 38. Rock- und Pop-Preis ab. Auf das Abschneiden in einer Kategorie ist Sänger Chris Bayer besonders stolz.

Von Tanja Ferrari

Sarkastischer, deutscher Rock mit Texten, die einen ironischen Beigeschmack haben: So lässt sich die Musik der Aislinger Band Jamberry beschreiben. Eine außergewöhnliche Mischung. Und erfolgreich, wie die Auszeichnungen beim 38. Deutschen Rock- und Pop-Preis zeigen. Mit ihrem Debütalbum „Schicksal“ räumte die Band gleich acht Preise bei der heuer virtuell abgehaltenen Verleihung Mitte Dezember ab.

Der Song "Ritt auf dem Stern" wird als beste Komposition bewertet

Die sieben Vollblutmusiker aus dem Landkreis Dillingen können diesen Umstand noch immer nicht fassen. Sänger Chris Bayer sagt: „Wir sind hin und weg und freuen uns riesig über die Auszeichnungen.“ Gleich in sieben Kategorien war Jamberry nominiert. Besonders stolz ist die Band, die es seit 2018 gibt, über den Titel „Beste deutsche Rockband 2020“ und „Bestes CD-Album“, verrät Bayer. Ganz oben auf das Siegertreppchen hat es auch der Song „Ritt auf dem Stern“ als beste Komposition im Wettbewerb geschafft.

Ein unvergleichlicher Titel ist für die Band aber der zweite Platz in der Hauptkategorie „Beste Rockband“. „Das gleicht einem Adelstitel“, erklärt Bayer stolz. Doch das ist nicht alles: Mit dem zweitbesten Rocksong „Drecksack“, dem zweiten Platz für den „Besten Song des Jahres in deutscher Sprache“ ebenfalls für „Drecksack“, sowie dem „Besten Folkrocksong“ mit „Dem Lied vom Traum“ räumte Jamberry heuer insgesamt acht Preise ab. Ein voller Erfolg, denn das Debütalbum wurde bereits 2019 mit drei Auszeichnungen beim 37. Rock- und Pop-Preis honoriert (wir berichteten). „Unser Sound zeigt, dass man ohrwurmtaugliche Musik produzieren kann, ohne sich dabei eines zu simplen Songwritings verschreiben zu müssen“, betonen die Bandmitglieder. Die sieben Musiker produzieren ihre Lieder frei nach dem Motto: „Der musikalische Intellekt küsst das aufmerksame Ohr.“ Ab und an könne das aber auch schon einmal eine ehrliche Watschn für den Zuhörer sein.

2019 hatte die Band ihren letzten großen Auftritt

Ihren letzten Auftritt auf der großen Bühne hatte die Band im Jahr 2019 bei der damaligen Verleihung des Deutschen Rock- und Pop-Preises. Das Coronavirus hat auch den Alltag von Jamberry weitestgehend im Griff. „Die komplette Band hat zum Glück Jobs, mit denen sie ihren Lebensunterhalt bestreiten kann“, sagt Gitarrist Jan Waschke. Für 2021 hoffen die Musiker, wieder auftreten zu dürfen. Mit verschiedenen Veranstaltern seien sie zumindest bereits im Gespräch, verrät er.

