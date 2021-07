Landwirtschaft

20:00 Uhr

Bauern im Landkreis Dillingen klagen: Das Getreide ist zu nass

Wenn es so viel regnet wie derzeit, besteht die Gefahr von Ernteausfällen beim Getreide. In Wittislingen erläuterten die Landwirte nun, wie die Ernte-Aussichten im Landkreis Dillingen heuer sind.

Plus Nicht nur das Wetter beeinflusst die Ernteerträge im Landkreis Dillingen, sondern auch die USA. Dafür geht es der Kartoffel in der Region ganz gut.

Von Horst von Weitershausen

War es in den vergangenen Jahren viel zu trocken, setzen der Ernte im Landkreis Dillingen die intensiven Niederschläge zu. Vor allem Menge und Qualität von Getreide leiden darunter. „Wir brauchen unbedingt in den nächsten zwei Wochen eine Schönwetterperiode, sagte BBV-Kreisobmann Klaus Beyrer beim Erntepressegespräch auf Gut Beutenstetten von Georg Zimmermann. Ansonsten werde der Pilzbefall bei den am häufigsten im Landkreis angebauten Getreidearten Gerste und Weizen sowie dem Raps noch weiter zunehmen. Dann würden Ernteertrag und die Qualität des Getreides noch mehr beeinträchtigt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen