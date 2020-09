vor 1 Min.

Die Lauinger Altstadt neu erleben

Wohnungen und Innenhof zu besichtigen

Versteckte Innenhöfe, großzügige Wohnungen und stets der Blick auf die Altstadt. Wer in der Lauinger Innenstadt lebt, kann sich an vielen Vorzügen erfreuen. Die Situation dort zu verbessern und so manche Perlen der Altstadt bekannter zu machen, haben sich die Lauinger Altstadtfreunde zum Ziel gemacht. Am Sonntag, 27. September, öffnen drei der Freunde ihre Immobilien für die Öffentlichkeit. Interessierte können so Einblick ins Wohnen in der Altstadt erhalten. So steht es in einer Pressemitteilung. Zu sehen sind dann ein rundum erneuerter Innenhof in der Herzog-Georg-Straße 20 sowie zwei sanierte Gebäude in der Schloßstraße (Nummern 33 und 37), die im Kern aus dem 17. Jahrhundert stammen und noch so manches historische Detail bieten. Zwischen 14.30 und 16.30 Uhr sind Besichtigungen möglich. Dabei gilt: Mindestabstand einhalten, Maske tragen, Hände desinfizieren. (dz)