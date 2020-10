vor 16 Min.

Die Lauinger Donau-Realschule wächst und feiert

Plus Die Donau-Realschule Lauingen hat nun endlich ordentliche Räume für Physik, Bio und Chemie. Und dann ist da noch der 50. Geburtstag.

Von Jonathan Mayer

Die derzeit 511 Schüler und 45 Lehrer der Donau-Realschule Lauingen haben Grund zur Freude: Seit Schuljahresbeginn ist der Erweiterungsbau für die Fachschaften Physik, Chemie und Biologie eröffnet. Am Donnerstag wurde der Bau schließlich auch offiziell eingeweiht.

4,8 Millionen Euro wurden in die Realschule, die mit dem Festakt gleichzeitig auch ihren 50. Geburtstag beging, investiert. Die Förderungen des Staats betrugen 1,7 Millionen Euro. Der Anbau ist ganz den Naturwissenschaften gewidmet: Insgesamt neun Räume für Physik, Chemie und Biologie wurden geschaffen. Die alten waren laut Schulleiterin Karin Leo schon sehr in die Jahre gekommen, der Fachbereich Biologie hatte gar keine eigenen Räume.

Der neue Anbau der Lauinger Realschule bietet den Naturwissenschaften Platz

Besonders Ingrid Schmidt, Fachbereichsleiterin Biologie, freut sich entsprechend über die neuen Räumlichkeiten: „Jetzt können wir im Unterricht endlich Versuche machen. So lernt es sich doch deutlich besser.“ Im neuen Biologie-Übungsraum liegen bei der Besichtigung noch zwei frisch sezierte Schweineherzen auf dem Tisch, die die Schüler im Unterricht mit dem – ebenfalls neuen – Sezierbesteck bearbeitet haben. Schmidt zufolge seien solche Übungen früher gar nicht möglich gewesen.

Und nicht nur die Vorbereitungs-, Lehr- und Übungsräume sind neu. Auch die technische Ausstattung wurde auf den neuesten Stand gebracht. So verfügen die Übungsräume jetzt etwa über herunterklappbare Ampeln für Strom- und EDV-Anschlüsse an den Arbeitsflächen der Schüler. Im Fachbereich Chemie lässt sich über diese auch Gas für Bunsenbrenner herholen. Ein Abzugs- und Belüftungssystem sorgt für die Sicherheit der Schüler bei Versuchen. Nur die interaktiven Tafeln fehlen laut Leo noch, weil der Hersteller wegen der Corona-Pandemie Lieferengpässe hat. So lange müssen die Schüler noch mit den etwas in die Jahre gekommenen Overhead-Projektoren leben. Lehrerin Schmidt sagt: „Für den Unterricht ist das alles eine große Erleichterung. Wir Lehrer müssen nicht mehr alle Utensilien rumtragen, sondern haben sie gleich im Nebenraum und können bei Fragen der Schüler auch einfach mal schnell was holen.“

Ein Bildband erinnert an 50 Jahre Realschule Lauingen

Beim Festakt, zu dem zahlreiche Stadt- und Kreisräte, Vertreter der Partnerfirmen sowie die Landtagsabgeordneten Johann Häusler (FW) und Georg Winter (CSU) kamen, verdeutlichte Schulleiterin Leo noch einmal die Bedeutung des Baus: „So eine Einweihung ist immer ein Zeichen von Aufbruchstimmung oder Optimismus. Sie ist ein deutliches Signal dafür, dass wir an die Sache glauben, der wir ein neues Haus errichtet haben.“ Landrat Leo Schrell (FW) schloss sich dem an und betonte den hohen Energiestandard, Wärmedämmung, Regenwasserversickerung und Wärmerückgewinnung: „Der neue Bau erfüllt alle zeitgemäßen Anforderungen an ein nachhaltiges, klimafreundliches und umweltschonendes Bauen.“

Für den – coronabedingt kleiner als gewünscht ausgefallenen – Festakt, der von den Schülern der Realschule musikalisch begleitet wurde, gab es aber noch gleich einen zweiten Grund: Die Realschule, die einst eine reine Knabenschule war, feiert in diesem Jahr 50. Jubiläum. Zu dem Anlass gestalteten einige Lehrer einen eigenen Bilderbogen mit Fotos aus dem Schulleben, die zum Teil noch aus den Anfangsjahren stammen.

Lesen Sie auch:

Themen folgen