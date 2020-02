vor 58 Min.

Die Lauinger Elisabethenstiftung hat einen neuen Rat

Im Team der Lauinger Elisabethenstiftung gibt es Änderungen. Auch die Aufgaben sind jetzt klar geregelt

Der Verwaltungsrat der Elisabethenstiftung unter Vorsitzendem Landrat Leo Schrell stellt sich neu auf und hat gleichzeitig eine neue Satzung für die Einrichtung beschlossen, welche von der Regierung von Schwaben genehmigt wurde. Die Satzung sei nun den „heutigen Anforderungen an ein Dienstleistungsunternehmen angepasst“, so Landrat Leo Schrell laut einer Pressemitteilung.

Insbesondere sind jetzt die Aufgaben zwischen dem Stiftungsrat (vorher Verwaltungsrat) und dem Vorstand (vorher Geschäftsführer) klar geregelt. So obliegt das operative Geschäft komplett dem Vorstand, während der Stiftungsrat strategische Entscheidungen beschließt und die Aufsicht führt.

Eine ist nach mehr als 20 Jahren nicht mehr dabei

Auch der Stiftungsrat hat sich neu gebildet. Nach mehr als 20 Jahren ist Jutta Mühlbach aus dem Gremium ausgeschieden. Leo Schrell dankte Mühlbach für die Arbeit. „Ihrem Einsatz für die Menschen in der Stiftung gebührt besondere Anerkennung“, so der Verwaltungsratsvorsitzende im Rahmen einer Verabschiedung. Neu im Stiftungsrat der Elisabethenstiftung sind Josef Holzmann, ehemaliger Direktor der Sparkasse, und Johann Uhl, ehemaliger Geschäftsführer der Lebenshilfe. „Mit den zwei neuen Stiftungsratsmitgliedern haben wir unser Gremium im Sinne der Stiftung gestärkt und erweitert“, so Schrell.

In der ersten Stiftungsratssitzung wurde der Geschäftsführer Jörg Fröhlich zum Vorsitzenden des Vorstands berufen. „Ich danke dem Stiftungsrat für das Vertrauen in mich. Ein herzliches ‚Vergelt’s Gott‘ gilt Jutta Mühlbach für die angenehme und kompetente Zusammenarbeit, auch im Namen der Bewohner und Mitarbeiter. Gleichzeitig freue ich mich auf die anstehenden Projekte mit dem neuen Gremium.“ (pm)

