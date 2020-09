vor 1 Min.

Die Lauinger Kultkneipe Holzwurm kehrt zurück - mit eigenem Lied

Sie bringen wieder Leben in den Holzwurm in Lauingen: Der Musikproduzent Klaus Hanslbauer und sein Freund Uwe Mayr (von links) haben das Geschäft, das lange leer stand, übernommen.

Plus Der Lauinger Hit-Musikproduzent Klaus Hanslbauer und Uwe Mayr übernehmen den seit langem leer stehenden Holzwurm. Der Kneipe hat Hanslbauer sogar einen Song gewidmet.

Von Marion Buk-Kluger

Uwe Mayr und Klaus Hanslbauer sind zusammen aufgewachsen und der Holzwurm in Lauingen war ihre Kneipe, in der sie schon viel miteinander erlebt haben. Und nun ist es sogar „ihre Kneipe“ im wahrsten Sinne des Wortes, denn die beiden Lauinger sind ab sofort die neuen Pächter der ehemaligen Kultinstitution im Ort. „Ich habe mich irgendwann an das Lokal erinnert, das in den vergangenen Jahren unter einem anderen Namen geführt wurde und nun leer stand“, erzählt der Mallorca-Musiker Hanslbauer und fährt fort: „Wir Musiker liegen zurzeit ja alle auf Eis. Ich dachte mir, ich will einfach etwas anpacken und nicht untätig herumsitzen.“

Daher fragte er seinen Kumpel, ob der mit ihm das Wagnis eingehen möchte, etwas zu tun, was vielleicht von vielen mit dem Kommentar „Das ist doch total crazy, eine Kneipe in diesen Zeiten zu übernehmen“ kommentiert wird. Doch Uwe Mayrs Antwort war sofort: „Irgendwie cool.“ Gesagt, getan. Der in der EDV aktive Mayr und sein Freund Hanslbauer, der mit seinen Songs seit Jahrzehnten erfolgreich ist, wagen den Sprung in die Gastronomie. Und ein optimales Gespann sind sie sowieso. Mayr, der mit Hanslbauer früher beim FC Lauingen Fußball spielte, hat dort auch immer wieder Vereinsfeste organisiert. „Wir können feiern, aber auch zusammen arbeiten.“

An der Theke im Holzwurm in Lauingen wird es erstmal keine Hocker geben

Als sie zur ersten Besichtigung in ihre künftige Kneipe kamen, war da sofort wieder dieses vertraute Gefühl. „Gänsehaut pur“, so Hanslbauer, „das war ein Zeichen. Dieser alte Touch war immer noch vorhanden, das Grundambiente ist wie einst.“ Die beiden neuen Betreiber wollten dieses Ambiente auch beibehalten, dennoch wurde die alte Kneipe in den vergangenen Wochen restauriert, frisch gestrichen, eine komplett neue Küche eingebaut, und mit viel Herzblut gearbeitet.

Seit über vierzig Jahren ist der Holzwurm legendär und beliebt bei Männern und Frauen, der nun wiederbelebt wird. „Jeder, der bis dato gekommen ist, um zu sehen, ob es noch der altvertraute Holzwurm ist, ist begeistert“, freut sich Hanslbauer.

Der will künftig auch ab und an musikalisch für Stimmung sorgen. „Natürlich immer unter den jeweils herrschenden gesetzlichen Hygiene- und Sicherheitsstandards“, betonen die künftigen Betreiber. Die entsprechenden Maßnahmen sind getroffen: Zwischen den Kojen kann der Abstand eingehalten werden, und wo notwendig, sind Plexiglas-Abtrennungen eingefügt, um die Infektionsrisiken zu minimieren. An der Theke wird es erst einmal keine Barhocker geben, und im Vorraum sind die Tische und Stühle – hier wird bewusst kein komplett neues Mobiliar eingesetzt, um den nostalgischen Touch zu erzeugen – laut den beiden neuen Betreibern in ausreichendem Abstand positioniert.

Wann der Holzwurm in Lauingen geöffnet hat

„Es sollen sich alle, von 18 bis 80, wohlfühlen“, wünschen sich die beiden Freunde und Geschäftspartner. Und wie es sich für den Hitgaranten Hanslbauer gehört, hat er bereits einen exklusiven Holzwurm-Song geschaffen, aus dem folgende Zeilen stammen:

„Wir sind die Alten und die Jungen, hier wird gefeiert und gesungen, weil hier das Herz von Lauingen schlägt!“

Geöffnet ist der Holzwurm ab dem morgigen Donnerstag, jeweils von Donnerstag bis Samstag. Unter den derzeitigen Corona-Regelungen gibt es Platz für knapp 80 Gäste, ansonsten für das Doppelte.

Lesen Sie auch:

Themen folgen