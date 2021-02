vor 43 Min.

Die Lauinger Messe soll trotz Corona stattfinden

Plus Im April wäre es eigentlich schon so weit. Doch den Veranstaltern der Lauinger Messe ist das zu gefährlich. Sie verschieben um ein paar Monate und werden digitaler. Kommt dann auch Markus Söder?

Von Jonathan Mayer

In knapp sieben Wochen wäre es soweit: Dann würden wieder rund 12.000 Menschen durch die Lauinger Stadthalle flanieren und sich ansehen, was lokale Unternehmer und Vereine zu bieten haben. Denn dann sollte eigentlich die Lauinger Messe stattfinden. Doch Corona macht den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung. Die Ausstellung ist den Verantwortlichen der Wirtschaftsinitiative trotz aktuell sinkender Fallzahlen zu riskant. Ganz darauf verzichten? Das kommt für sie aber auch nicht infrage.

Die Messe, die alle zwei Jahre stattfindet, sei für Besucher wie Aussteller sehr wichtig, gibt der Vorsitzende der Wirtschaftsinitiative, Alois Jäger, zu verstehen. Bereits im Oktober habe sich der Vorstand dafür ausgesprochen, die Ausstellung durchzuführen. Doch dann rollte die zweite Welle über das Land. Vor wenigen Tagen bestärkten die Verantwortlichen dann noch einmal ihr Vorhaben. „Das Einzige, was wir beachten müssen, ist die weitere Corona-Lage“, sagt Jäger. Statt wie ursprünglich geplant im April soll die Messe am 11. und 12. September stattfinden.

Zur Lauinger Messe 2021 werden nicht so viele Besucher kommen können wie früher

Natürlich müsse man im Auge behalten, wie es bis dahin um die Pandemie steht. Die Verantwortlichen um Jäger haben sich deshalb vier verschiedene Sicherheitskonzepte überlegt, die je nach Infektionslage angewendet werden können. Sie bestehen unter anderem aus Schutzmasken, dem Aufstellen von Desinfektionsspendern und einer Einbahnstraßenregelung für die Messe-Gassen. „Die Stadthalle bietet mit ihrer Größe, dem Hinterausgang und der Lüftungsanlage ja viele Vorteile“, erklärt er. Erstmals soll Sicherheitspersonal den Besucherstrom regulieren, Ein- und Ausgang werden voneinander getrennt und es wird kein offenes Speisenangebot geben – dafür aber hygienisch abgepacktes Essen.

12.000 Besucher, wie in den vergangenen Jahren, erwartet Jäger trotzdem nicht. Denn wegen Corona werden längst nicht so viele Menschen durch die Halle spazieren dürfen, wie das früher der Fall war. Zum Vergleich: 2019 durften 1000 Menschen gleichzeitig in die Halle. 2021 wären es nach derzeitiger Regelung 200. In jedem Fall werde man sich an die dann geltenden Maßnahmen gegen die Virusverbreitung halten.

In gewisser Weise könnte die Messe, die laut Jäger zu 90 Prozent aus Unternehmen aus Lauingen besteht, aber trotzdem wachsen: Ihm zufolge deutet sich derzeit an, dass die Zahl an Ausstellern steigt. Bisher waren es jedes Jahr zwischen 55 und 65. Das liege zum einen daran, dass die Ausstellung wegen der vielen Besucher auch interessant für die Unternehmen aus der Region ist. Zum anderen soll sich aber auch in Bezug auf die Stände etwas ändern: Um das Infektionsrisiko gering zu halten, will die Wirtschaftsinitiative erstmals digitale Messestände anbieten, an denen neben Ausstellungsstücken auch ein Bildschirm mit einem Video der jeweiligen Firma steht. Die Unternehmer können die Videos frei gestalten und einsprechen. „Das wäre dann absolut coronakonform“, sagt er. Es soll aber auch die üblichen Stände mit Mitarbeitern und Beratungsmöglichkeiten am Produkt geben. „Es gibt Branchen, da macht ein Video wenig Sinn“, sagt der Vorsitzende. Natürlich gelten auch dann entsprechende Hygienemaßnahmen. Alle Änderungen, so Jäger, seien coronabedingt. An der Messe selbst soll sich nichts ändern.

Kommt Markus Söder zur Lauinger Messe 2021?

Wegen des Virus ändert sich auch der Ablauf. Die Gruppe Tanztreu, die die Messe etwa 2019 miteröffnet hat, wird dieses Jahr sehr wahrscheinlich aussetzen, damit die Besucher keine Zuschauertrauben bilden und sich so anstecken. „Unser Ziel ist es nicht, einmal viele Leute in der Halle zu haben, sondern kontinuierlich Besucher zu haben.“ Allerdings soll es trotzdem wieder speziellen Besuch geben: Schon wenige Tage vor Messebeginn ist ein Auftritt des Kabarettisten Wolfgang Krebs geplant. Und auch den aus Nürnberg stammenden CSU-Ministerpräsidenten Markus Söder hat der FDPler Jäger eingeladen. Der habe für den ursprünglichen Termin im April auch schon zugesagt. „Wie es um den neuen Termin steht, wissen wir noch nicht. Aber wenn er kommt und bis dahin Bundeskanzlerkandidat ist, das wäre schon klasse.“

Auch wenn Jäger immer wieder betont, die Lauinger Messe durchführen zu wollen: Es gibt ein gewisses Planungsrisiko. „Wir sind soweit in der Realität verankert, dass wir wissen, dass es Bedingungen gibt, die eine solche Veranstaltung unmöglich machen. Wenn wir im September eine dritte Welle haben, gibt es auch keine Messe.“ Diesem Fall tragen die Organisatoren Rechnung: Dem Vorsitzenden zufolge wird die Veranstaltung so geplant, dass sie schlimmstenfalls abgesagt werden kann, ohne zu großen finanziellen Schaden anzurichten. „Wir sind uns der Situation bewusst und planen das ein. Mental stellen wir uns aber darauf ein, dass sie stattfindet.“

Lesen Sie auch:

Themen folgen