vor 33 Min.

Die Lauinger Orgel kommt in Form

Das Instrument im Martinsmünster wird am 11. November geweiht – bis dahin muss noch einiges passieren. Der Organist hat noch eine große Hoffnung.

Von Jakob Stadler

„Den höchsten Ton, den hören Leute ab 60 oft nicht mehr“, sagt Michael Finck und drückt eine Taste auf dem neuen Spieltisch – ein entferntes Fiepen erklingt. Die tiefste Orgelpfeife, „das ist die da ganz hinten“, sagt Finck und deutet auf eine meterhohe Holzpfeife. Ein Tastendruck und ein Brummen, das den Boden vibrieren lässt, ertönt.

15 Jahre lang hat die Orgel des Martinsmünsters geschwiegen, nachdem sie stillgelegt wurde. Nun wird sie saniert und der Endspurt der Arbeiten steht an. Auch einen neuen Namen gibt es bereits. „Wir werden sie Albertus-Magnus-Orgel nennen“, sagt Finck.

Der Spieltisch ist jetzt bewegbar

Um ihn herum huschen Handwerker. Neben dem Spieltisch steht ein Werkzeugkoffer, in einer Ecke der Empore liegen weitere Orgelpfeifen, die noch verbaut werden müssen. Einige sind mehrere Meter hoch, andere nur wenige Zentimeter kurz. Komplett fertig ist die Orgel noch nicht, doch sie nimmt bereits wieder Form an. Der Spieltisch ist fertig, anders als das Vorgängermodell ist er bewegbar. So kann sich der Organist je nach Bedingungen ausrichten, wenn er mit einem Chor spielt, auch den Dirigenten sehen. Vom Spieltisch aus führt ein langes Kabel unter die Holzdielen, das im Inneren der Orgel wieder aus dem Boden auftaucht. Ein Blick in das begehbare Instrument zeigt neben der Elektrik eine kleine Leiter – es ist eng, aber genügend Platz für einen Menschen. „Der Windkanal – also der Blasebalg – ist jetzt ausgelagert“, erklärt Finck. Dadurch sei in der Orgel Platz für Stimmgänge geschaffen worden. Etwa einmal im Jahr wird die Orgel gestimmt. Nicht jede Pfeife, aber gerade die kleineren verstimmen recht schnell.

Wegen der Sanierung muss aktuell aber alles gestimmt werden. Die Intonation übernimmt Martin Gessner, ein anerkannter Experte. Viel ist schon geschafft, doch auch er hat noch einiges zu tun. Bei jeder Pfeife muss die Kernspalte so lange ein bisschen enger oder offener gemacht werden und das Fußloch so lange vergrößert oder verkleinert werden, bis der Ton passt. Eine komplizierte Arbeit und ein Grund, warum es so lange dauert, bis die Orgel wieder in Betrieb geht. 9000 Arbeitsstunden werden am Ende in die Sanierung geflossen sein.

Am 11. November muss die Orgel dann perfekt klingen. Der Martinstag wurde schon vor Monaten als der Augenblick gewählt, an dem die Orgel von Sankt Martin wieder in Betrieb geht. Der Bischof hat sich für die Weihe angekündigt. Danach spielen drei Chöre – der Kirchenchor, der des St.-Bonaventura-Gymnasiums in Dillingen und der der Stiftskantorei Gundelfingen-Medlingen. Antonín Dvoráks Messe in D-Dur. Das gleiche Stück führen die Chöre schon einmal am 9. November auf, im Rahmen eines Benefizkonzertes für die Orgel. Da aber mit Orchesterbegleitung. Wer sich beide Auftritte anhört, wird merken, welchen Unterschied der Klang der sanierten Orgel macht.

Am 11. November gibt es ein großes Orgelkonzert

Am 11. November gibt es auch ein erstes Orgelkonzert. Ab 15 Uhr zeigt Heinrich Wimmer, Organist aus Burghausen, was er und das Instrument können. Im Winter ist es in St. Martin zu kalt für Konzerte. Ab Mai sollen aber eine ganze Reihe von Orgelkonzerten starten. Einmal im Monat soll ein Organist von außerhalb kommen und die Albertus-Magnus-Orgel spielen. Den Anfang macht jemand, dem St. Martin fast schon klein vorkommen dürfte: Winfried Bönig ist Kölns Domorganist, außerdem unterrichtet er an der Musikhochschule Köln.

Doch noch arbeiten auf der Empore im Martinsmünster die Handwerker. „Die Seitenteile sind diese Woche gekommen“, erklärt Finck. Früher war die Orgel seitlich nicht verkleidet. Wegen des Denkmalschutzes darf zwar der Prospekt, also die Ansicht von vorne, nicht verändert werden, die neuen Seiten waren aber möglich. Und sie dienen nicht nur der Optik. Durch das Fenster habe die Sonne früher direkt auf die Pfeifen geschienen. „Ein Grad Erwärmung entspricht etwa zehn Cent“, sagt Finck und redet dabei nicht vom Geld. „100 Cent sind ein Halbton.“

Ihm ist die Freude anzusehen, bald mit dem großen Instrument arbeiten zu können. „Ich habe sehnsüchtig gewartet.“ Die Ersatz-Orgel, die neben dem Altar steht, sei wunderschön, aber mit acht Registern viel zu klein für die riesige Kirche. 15 Jahre lang hat Finck nun darauf gespielt. Ab 11. November sitzt er wieder auf der Empore.

Wie das klingen könnte, lässt sich erahnen, als Finck alle Register zieht – im wahrsten Sinne des Wortes. Er drückt auf die Tasten und der Klang aller bereits installierten Register erfüllt die Kirche. „Sie merken aber, dass die Orgel noch gewisse Höhen hat“, sagt er. Denn vor allem tiefe Töne fehlen noch.

Etwas fehlt noch - wenn es überhaupt kommt

Und noch etwas fehlt, bei dem aber noch nicht klar ist, ob es denn noch kommt: Es gibt Pläne für ein Auxiliarwerk, quasi eine Erweiterung, mit zusätzlichen fünf Registern. Damit dieses noch gebaut wird, braucht die Kirche weitere Spenden – denn es ginge noch einmal um etwa 160000 Euro. Schon für die Orgelsanierung, die rund 550000 Euro kostet, hat die Pfarrei um Spenden in Form von Orgelpfeifenpatenschaften gebeten. Die Orgel wird so aufgebaut, dass das Auxilliarwerk auch später problemlos hinzugefügt werden kann. Es würde für einen noch volleren Klang sorgen. „Es fehlen einfach ein paar Register“, sagt Finck. „Als Musiker fände ich es natürlich schade, wenn es bei 95 Prozent bleibt.“

Lesen Sie dazu auch:

Damit die Orgel den Raum wieder füllt

Amerikanischer Chor singt für Lauinger Orgel

Woher Geld fürs Münster in Lauingen kommen könnte

Themen Folgen