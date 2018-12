18:30 Uhr

Die Lebenshilfe hat große Projekte vor der Brust

Auf der Jahreshauptversammlung wurden große Projekte der Lebenshilfe vorgestellt. Auch Neuwahlen und eine Ehrung standen an.

Der Vorsitzende der Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung Kreisvereinigung Dillingen, Helmut Holland konnte zur diesjährigen Jahreshauptversammlung zahlreiche Mitglieder und Gäste, darunter Ingrid Krämmel in Vertretung des Landrats, Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz und Wertingens Bürgermeister Willy Lehmeier begrüßen. Außerdem waren der Ehrenvorsitzende der Lebenshilfe Johann Kabrhel sowie der frühere Geschäftsführer Johann Uhl dabei. Zu Beginn wurde Stefan Heilbronner, der neue Geschäftsführer der Roko GmbH, vorgestellt, die unter anderem den Cap-Markt in Lauingen und das Cafesito in Dillingen betreibt.

Holland und Geschäftsführer Dominik Kratzer informierten in ihren Berichten über aktuelle Themenschwerpunkte. Dazu gehört vor allem der 2018 begonnene Neubau eines Wohnheims mit Tagesstruktur für Menschen mit Autismus am Dillinger Hofweiherweg. Um bezahlbaren Wohnraum im Bereich des ambulant betreuten Wohnens für Menschen mit Handicap zu schaffen, laufen die Planungen zur Erstellung von 13 Appartements in der Alberthalstraße in Dillingen, die aus Mitteln der Lebenshilfe-Stiftung erfolgen soll.

Modernisierung der Lebenshilfe-Werkstatt in Dillingen während des laufenden Betriebs

Erfreulich ist nach langer Suche das Angebot der Stadt Wertingen zum Erwerb eines Grundstücks, auf dem eine vollstationäre Wohneinheit für 24 Plätze in Wertingen errichtet werden soll, um das bisherige Wohnangebot in der Hans-Wertinger-Straße bedarfsgerecht zu erweitern (lesen Sie hier Hintergründe zu diesem Projekt). Erläuterungen wurden laut Pressemitteilung auch zur anstehenden Modernisierung des ältesten Teils der Lebenshilfe-Werkstatt in Dillingen gegeben, die während des laufenden Betriebes stattfinden muss und daher eine große logistische Herausforderung darstellt. Daneben wurde über die anstehenden Aufgaben bei der weiteren Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes berichtet, die unter anderem eine Trennung der Lebensunterhaltsleistungen von Fachleistungen der Eingliederungshilfe zum Gegenstand hat. Anschließend erinnerte die Zweite Vorsitzende und Elternbeiratsvorsitzende Marieluise Hartmann an die vielfältigen Lebenshilfe-Aktivitäten in allen Bereichen der Teilhabe in der Gesellschaft. Schatzmeister Alois Haggenmüller zeigte fachkundig die solide wirtschaftliche Situation der Lebenshilfe Kreisvereinigung auf und wurde von den beiden Rechnungsprüfern Ute Seeßle und Josef Frank bestätigt. Nach der Genehmigung des Jahresabschlusses 2017 sowie der einstimmigen Entlastung des Vorstandes und des Geschäftsführers durch die Versammlung dankte Vorsitzender Holland allen Mitgliedern, Unterstützern und Freunden der Lebenshilfe sowie allen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern – und nicht zuletzt auch den betreuten Mitarbeitern und Bewohnern für das gute Miteinander.

Selbsthilfevereinigung von Eltern, Angehörigen und Betroffenen

Werner Häge wurde für seine 25-jährige Arbeit im Vorstand geehrt. Bei der anschließenden Neuwahl von Vorstand und Rechnungsprüfern, die von Oberbürgermeister Frank Kunz geleitet wurde, wurden alle bisherigen Amtsinhaber einstimmig für eine weitere Wahlperiode bestätigt: Helmut Holland 1. Vorsitzender, Marieluise Hartmann 2. Vorsitzende, Alois Haggenmüller Schatzmeister, Elke Ringel-Kohns Schriftführerin sowie als Beisitzer Maria Meck (bisher Schriftführerin), Petra Hirn, Gudrun Frank, und Werner Häge, Rechnungsprüfer Ute Seeßle und Josef Frank.

Beim Ausblick in die Zukunft und der weiteren Vereinsentwicklung betonte Helmut Holland, dass die Lebenshilfe als Selbsthilfevereinigung von Eltern, Angehörigen und Betroffenen weiterhin solide, engagiert sowie bedarfs- und zukunftsorientiert für das Wohl der betreuten Mitarbeiter und Bewohner eintreten werden. (pm)

