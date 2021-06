Bachhagel

Der Lindenallee in Bachhagel macht die Hitze zu schaffen

Plus Die alten Bäume am Kreuzweg der Gemeinde sind ein beliebtes Ausflugsziel. Damit sie nicht zum Risiko für Verkehrsteilnehmer oder Spaziergänger werden, müssen sie regelmäßig von einem Experten kontrolliert werden.

Von Tanja Ferrari

Für Spaziergänger ist sie ein beliebtes Ziel: die Lindenallee in Bachhagel. Viele Kilometer nehmen sie mitunter auf sich, um die alten Bäume am Kreuzweg der Gemeinde zu besuchen. Und auch bei Ortsansässigen genießen die Bäume hohen Stellenwert. Aus diesem Grund versucht die Gemeinde, sie mit verschiedenen Maßnahmen so lange wie möglich zu erhalten. Zwar sind 2019 in den Zwischenräumen neue Linden gepflanzt worden. Bürgermeister Ingo Hellstern versichert aber: „Das bedeutet nicht, dass wir die alten Bäume loswerden möchten.“ Er fragt: „Was hätten wir denn als Gemeinde davon?“ Stattdessen soll die Allee so lange wie möglich erhalten bleiben; gleichzeitig aber verjüngt werden.

