Die Luca-App im Rathaus registrieren

VG Wittislingen bietet Anmeldung für Kontaktverfolgung

Um auf einfachste Art und Weise eine coronakonforme Kontaktnachverfolgung zu gewährleisten, bietet das Rathaus Wittislingen ab sofort für alle Besucher einen Log-in mit der Luca-App an. Dadurch entfällt die zeitaufwendige Kontaktdatenaufnahme per Formular. So funktioniert die Luca-App: Die App ist im Apple-Appstore und im Google-Play-Store kostenlos downloadbar. Im Eingangsbereich des Rathauses kann dann mit der App ein QR-Code gescannt werden, womit man elektronisch registriert ist.

Bürgermeister Thomas Reicherzer erläutert in einer Pressemitteilung: „Die Luca-App ist im Gegensatz zur Corona-Warn-App explizit für die Kontaktverfolgung in Zusammenarbeit mit den Gesundheitsämtern entwickelt worden. An Orten mit Dokumentationspflicht, wo die Kontakterfassung momentan noch mit Stift und Papier umgesetzt wird, ist die App eine willkommene Erleichterung für Besucher und die jeweilige Location. Wir hoffen, dass in nächster Zeit viele weitere Betriebe und Einzelhändler in unserer Region die Luca-App nutzen.“

„Die Luca-App hilft, der ‚Zettelwirtschaft‘ zu begegnen und bei Corona-Fällen schnell das Gesundheitsamt über weitere Kontakte zu informieren“, schreibt auch das Bundesgesundheitsministerium laut Pressemitteilung. (pm)

