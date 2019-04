vor 39 Min.

Die Maibäume werden aufgestellt

Die Termine in Dillingen, Fristingen und Donaualtheim

In Dillingen beginnt das traditionelle Maibaumaufstellen am Dienstag, 30. April, um 19 Uhr, an der Dillinger Grundschule in der Kapuzinerstraße. Die Freiwillige Feuerwehr übernimmt das Aufstellen, der Spielmannszug Dillingen sorgt für die musikalische Begleitung und die Kinder des städtischen Kindergartens Schlesienstraße führen einen Maitanz auf. Der Elternbeirat des Kindergartens verkauft Wienerle, Semmeln und Getränke. Der Spielmannszug und die Feuerwehr werden wie immer zuvor den Maibaum im Heilig-Geist-Stift (Innenhof etwa um 18.10 Uhr) aufstellen. Bedingt durch die Baumaßnahme beim Hauptgebäude von Regens-Wagner, fällt dieses Jahr das dortige Maibaumaufstellen für die Menschen mit Handicap aus.

Der Maibaum in Fristingen wird heuer unter Leitung der Schützengesellschaft aufgestellt. Hierzu treffen sich alle Helferinnen und Helfer am Dienstag, 30. April, um 17 Uhr beim Feuerwehrgerätehaus zur Abfahrt in den Tiergarten. Gegen 18 Uhr wird dann der Maibaum nach alter Tradition in Handarbeit im Schulhof aufgestellt. Die musikalische Umrahmung übernimmt der Musikverein „Donautaler“. Nach den Aufstellarbeiten sind alle Helferinnen und Helfer zu einer Maifeier eingeladen. Der Vorstand bittet um tatkräftige Mithilfe.

In Donaualtheim veranstalten die Vereine die Maibaumfeier. Los ght es am kommenden Dienstag, 30. April, um 18.30 Uhr am Dorfplatz in Donaualtheim. Traditionsgemäß wird der Maibaum von der örtlichen Feuerwehr mit der Hand aufgestellt.

Unter dem Maibaum führen die Kinder der Kindertagesstätte „Sonnenschein“ einen Reigen auf. Im Anschluss klingt die Feier im Vereinszimmer des „Krieger- und Soldatenvereins“ in der ehemaligen Schule, Hackenbergstraße 3 – bei schönem Wetter auch im Hof – gemütlich aus. An alle anwesenden Kinder werden dort kostenlos Semmel mit Würstchen verteilt. (pm)

