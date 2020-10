vor 33 Min.

Die Meisterfeier der Handwerkskammer wird zum großen Kino

Die Meisterfeier der Handwerkskammer für Schwaben findet dieses Mal wegen Corona an einem ungewöhnlichen Ort statt – und zwar im Dillinger Autokino. 224 Meister und Meisterinnen werden dort am Freitag in ihren Autos auf einem roten Teppich vorfahren.

Plus 224 Absolventen fahren am Freitag in ihren Wagen auf dem Festplatz im Donaupark vor. Für die schwäbische Handwerkskammer ist die Veranstaltung mit etwa 700 Gästen eine Herausforderung.

Von Berthold Veh

Der Spruch, dass außergewöhnliche Herausforderungen kreative Lösungen erfordern, klingt mitunter etwas abgegriffen. Für die Meisterfeier der schwäbischen Handwerkskammer trifft er aber zu. Denn gewöhnlich treffen sich zu diesem Festakt etwa 1300 Menschen – entweder im Kongress am Park in Augsburg oder in der Bigbox Allgäu in Kempten. In Zeiten von Corona wäre eine solch große Menschenansammlung in geschlossenen Räumen aber ein Problem.

500 Männer und Frauen bei der Handwerkskammer Schwaben

Auf der anderen Seite haben es fast 500 Männer und Frauen auch in diesem Pandemie-Jahr zum Meister gebracht, informiert die Leiterin der Kommunikationsabteilung der Handwerkskammer für Schwaben (HwK), Susanne Sylvester. „Denen wollten wir den Meisterbrief partout nicht mit der Post schicken“, sagt Sylvester. Und so habe man sich Gedanken gemacht, wie man den Absolventen „das Erlebnis der persönlichen Entgegennahme ihres Meisterbriefs ermöglichen und jedem einzelnen die gebotene Wertschätzung für diesen hochwertigen Abschluss entgegenbringen“ könne.

Ziemlich schnell kamen die Organisatoren dabei auf die Idee, die Meisterfeier in einem Autokino abzuhalten. „Aber da muss man erst eines finden, das im Oktober noch aufhat“, erläutert Susanne Sylvester. Schließlich kam die Handwerkskammer auf das Dillinger Filmcenter, das mit seinem Autokino im Sommer auf dem Festplatz Donaupark viele Zuschauer angelockt hat. Und so kommt es dort am Freitag, 16. Oktober, zu einem ungewöhnlichen Event. Gegen 18 Uhr werden die frischgebackenen Meister in ihren Autos auf dem Festplatz in Dillingen auf einem roten Teppich vorfahren, um von HwK-Präsident Hans-Peter Rauch, Vizepräsident Paul Brugger und Hauptgeschäftsführer Ulrich Wagner die Meisterbriefe überreicht zu bekommen.

700 Menschen sitzen in ihren Autos auf dem Dillinger Festplatz

Die Organisation hat der Handwerkskammer einiges Kopfzerbrechen bereitet. „Das ist eine logistische Höchstleistung“, sagt Sylvester. 224 Meisterinnen und Meister haben sich für den Festakt angemeldet. Es gilt die Devise „ein Auto pro Meister“, die Kommunikationsleiterin rechnet damit, dass etwa 700 Menschen in den Wagen sitzen werden. Die Autos der Meister fahren nach Gewerken sortiert – vom Maurer bis zum Maler – vor. Der aus Radio und Fernsehen bekannte Journalist Markus Othmer wird die „Drive-in-Meisterfeier“ moderieren. Bis zu 25 Mitarbeiter der Handwerkskammer wollen laut Sylvester für einen reibungslosen Ablauf sorgen.

Auch die Leiterin des Dillinger Filmcenters, Claudia Mayr, fiebert dem Event entgegen. „Für uns ist das natürlich eine spannende Angelegenheit“, sagt die Dillingerin. Im Dillinger Autokino hat bereits eine Betriebsversammlung der Firma Geda aus Asbach-Bäumenheim stattgefunden (wir berichteten). Jetzt betritt das Dillinger Filmcenter mit der Ausrichtung der Meisterfeier Neuland. Die Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer sei sehr gut gewesen. Bis zum 9. August habe man mit dem Autokino viele Zuschauer in den Donaupark locken können, sagt Mayr. Denn in Zeiten des Lockdowns bis zur Wiedereröffnung des Dillinger Kinos am 2. Juli war dies vorübergehend die einzige Einnahmequelle. Die Filmcenter-Betreiberin zeigt sich dankbar, dass das Publikum das Autokino sehr gut angenommen habe, auch wenn der Zuspruch im Hochsommer ein bisschen nachgelassen habe.

Das sagt die Betreiberin des Dillinger Filmcenters

In den vergangenen Wochen gab es keine Vorführungen mehr im Autokino, denn draußen sei es inzwischen zu kalt, und das Filmcenter in der Kapuzinerstraße ist wieder angelaufen. Wegen der Corona-Infektionsgefahr kann dort laut Mayr allerdings nur ein Drittel der zur Verfügung stehenden Plätze belegt werden. „Wir sind aber froh, dass wir überhaupt wieder öffnen dürfen“, sagt die Kinochefin.

Jetzt hofft Mayr, dass die Meisterfeier für die Absolventen ein unvergessliches Erlebnis wird. Wenn es nach der Einladung geht, dürfte dem nichts im Weg stehen. „Ihre Meisterfeier 2020 – ganz großes Kino“, heißt es dort. Danach wird die Leinwand im Dillinger Donaupark wieder abgebaut.

