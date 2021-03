08.03.2021

Die Mittlere Reife an der Mittelschule

Lauinger Schule informiert über Vorbereitungsklassen

Ein digitaler Informationsabend zu den Vorbereitungsklassen 1/2 (ehemals: Modell „9+2“) findet am 10. März um 18 Uhr an der Mittelschule Lauingen statt. So können Schüler in zwei Jahren die Mittlere Reife erwerben.

Aufnahmevoraussetzung ist ein bestandener qualifizierender Mittelschulabschluss mit einem Durchschnitt von 2,5 oder besser. Interessierte Teilnehmer müssen sich per E-Mail zu dieser Veranstaltung anmelden, um den Zugangscode zu erhalten (sekretariat@mittelschule-lauingen.de), teilt die Mittelschule Lauingen mit. Infrage kommen Schüler, welche die neunte Klasse einer Mittelschule besuchen und die auf diesem Weg den Mittleren Schulabschluss anstreben. Speziell für fleißige und ehrgeizige Schüler, die bisher noch nicht ihr gesamtes Potenzial abrufen konnten, kann dies eine Chance sein, die Mittlere Reife zu erwerben, heißt es in der Pressemitteilung. In den beiden Jahren ist genügend Zeit, pandemiebedingte Lernlücken zu schließen, dabei wird besonderer Wert auf die Kernfächer Deutsch, Mathematik und Englisch mit je sechs Wochenstunden gelegt. Für die Schüler entstehen keine Fahrtkosten. Näheres unter www.mittelschule-lauingen.de Bei Interesse bietet die Schulleitung Infos unter Telefon 09072/95560 oder die Beratungsfachkraft unter 09072/955617 an.

Die Voranmeldung ist von 10. bis 25. März möglich. Endgültige Anmeldung mit Kopie des Quali-Zeugnisses: 28. bis 30. Juli, beziehungsweise sobald die Ergebnisse des QAs vorliegen. (pm)

