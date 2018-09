Die Müllsituation ist nicht wirklich schlecht

Es ist richtig, sich über Menschen zu ärgern, die Müll einfach irgendwo abladen. Man sollte sich aber vergegenwärtigen, dass die Situation insgesamt gut ist.

Wo waren Sie denn zuletzt im Urlaub? Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Sie sich danach gedacht haben: Zu Hause ist es vergleichsweise richtig sauber.

Dass es in Italien immer wieder Probleme mit der Müllentsorgung gibt, ist bekannt. Rom stinkt – so schön die historischen Bauwerke an jeder Ecke auch sind. Anfang des Jahres eskalierte die Situation dort, als eine Müllhalde geschlossen wurde, ohne dass man eine Alternative geschaffen hatte.

Italien, Thailand und Belgien sind nur einige Beispiele

In Thailand zeigt sich die Verschmutzung der Weltmeere. An einigen Stränden werden täglich kiloweise Plastikflaschen, Plastiktüten und Kleinteile angeschwemmt. Fairerweise sei gesagt, dass dieser Müll nicht nur von den rund 69 Millionen Einwohnern stammt, sondern zu einem beträchtlichen Teil von den rund 40 Millionen Touristen, die das Land jährlich besuchen.

In der belgischen Hauptstadt Brüssel gibt es keine Mülltonnen vor den Wohnhäusern. Stattdessen stellen die Einwohner ihre Müllsäcke vor die Haustür, wo jeweils an einem Tag der Woche eine bestimmte Müllsorte abgeholt wird. Die Straßen sehen dann für einige Stunden so aus, als wäre hier illegal entsorgt worden, doch im Normalfall sind die Säcke bis zum Nachmittag verschwunden. Es sei denn, die Müllabfuhr streikt, was regelmäßig der Fall ist. Dann bleiben die Säcke im besten Fall vor der Tür – im schlechtesten Fall verteilt sich ihr Inhalt über die Straßen.

Die Müllentsorgung funktioniert

Diese exemplarischen Fälle haben etwas gemeinsam, das sie von der Situation in Deutschland unterscheidet. Es handelt sich um strukturelle Probleme. Wenn im Landkreis Dillingen hingegen Müll auf den Straßen oder in der Natur landet, kann man sich sicher sein, dass nicht ein fehlerhaftes System dahintersteckt, sondern ein Mensch, der entweder faul oder uninformiert bis dumm ist. Und auch wenn das zu oft vorkommt, ist die Müllsituation hier unter Kontrolle. Die Müllentsorgung im Landkreis funktioniert. Gegen Einzelne, die sich nicht an sinnvolle Regeln halten, ist es schwer vorzugehen. Doch wer erwischt wird, muss mit Strafen rechnen. Und wenn falsch entsorgter Müll gefunden wird, wird dieser letztendlich auch richtig entsorgt. Dank der Mitarbeiter der Bauhöfe und des Abfallwirtschaftsverbandes und dank der vielen Ehrenamtlichen, die sich bei den Aktionstagen engagieren.

