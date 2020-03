04.03.2020

„Die Neue“ der DZ-Redaktion

Vanessa Polednia betreut den Aschberg und die K!ar.text-Seite

Vanessa Polednia ist der Name der neuen Volontärin der Donau-Zeitung. Die 26-Jährige löst damit ihre Vorgängerin Tanja Ferrari ab. Diese hat kürzlich ihr zweites Ausbildungsjahr begonnen und ist nun in der Zentrale unserer Zeitung in Augsburg tätig. Nachdem Polednia, gebürtige Augsburgerin, in Friedberg, Budapest und Athen journalistische Erfahrungen sammeln durfte, freut sie sich nun darauf, im Landkreis Dillingen Geschichten zu recherchieren und mit den Menschen vor Ort ins Gespräch zu kommen. Besonders für die Berichterstattung in den Gemeinden Glött und Holzheim sowie im Markt Aislingen ist Vanessa Polednia zuständig. Außerdem betreut sie die Jugendseite K!ar.text. Polednia hat an der Universität Augsburg Sozialwissenschaften studiert. Wenn sie nicht gerade in der Redaktion in Dillingen sitzt, geht sie gerne in der Natur spazieren, macht Yoga oder hört Podcasts über Kriminalfälle oder schräge Persönlichkeiten an. Ihre Texte sind am Kürzel „pov“ zu erkennen. E-Mails erreichen sie unter: vanessa.polednia@augsburger-allgemeine.de. (dz)

