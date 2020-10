15:16 Uhr

Die Obstwichtel im Höchstädter Naturkindergarten

Seit wenigen Wochen toben Buben und Mädchen im neuen Naturkindergarten des Roten Kreuzes in Höchstädt. Auch bei schlechtem Wetter.

Der Vorsitzende des BRK-Kreisverbandes Dillingen, Landrat Leo Schrell, der Kreisgeschäftsführer Stephan Härpfer und der Bürgermeister der Stadt Höchstädt, Gerrit Maneth, haben den neuen Naturkindergarten mit dem Namen „Obstwichtel“ in Höchstädt offiziell eröffnet. Die neue Einrichtung ist schon vier Wochen in Betrieb. Die offizielle Eröffnung erfolgte erst jetzt, da den Kindern eine möglichst störungsfreie Eingewöhnung ermöglicht werden sollte, heißt es in der Pressemitteilung.

Träger ist das BRK Dillingen

Die Geschichte der neuen Einrichtung begann vergangenes Jahr, als Bürgermeister Maneth auf das Rote Kreuz mit der Idee der neuen Einrichtung zukam. Da der BRK-Kreisverband Dillingen bereits Träger eines Waldkindergartens ist, konnten schnell die notwendigen Voraussetzungen geklärt werden. Die Suche nach einem geeigneten Grundstück gestaltete sich schwieriger, da für eine solche Einrichtung immer ein Schutzraum für Gefahrenlagen, wie Sturm, vorhanden sein muss.

In dieser Holzhütte werden alle Spielsachen und Werkzeuge aufbewahrt, dort ist auch ein Kamin und bald kommt noch ein großer Tisch rein. Bild: Simone Bronnhuber

Im Kreisobstlehrgarten des Landkreises Dillingen in Höchstädt konnte schließlich ein geeigneter Standort für einen Naturkindergarten gefunden werden. Die Einigung mit dem Landkreis und dem Kreisverband für Gartenbau und Landschaftspflege e.V. konnte zeitnah hergestellt werden. Ein besonderer Dank gilt hierbei Manfred Herian, dem Verantwortlichen des Landkreises für den Kreisobstlehrgarten, der von Anfang an die Planungen begleitete und unterstützte, steht es in der BRK-Pressemitteilung.

Im Kreisobstlehrgarten in Höchstädt

Das Rote Kreuz wurde bei den notwendigen Sanierungs- und Beschaffungsarbeiten hervorragend durch den Bauhof und die Verwaltung der Stadt Höchstädt unterstützt. In einem bereits vorhandenen Bienenhaus wurde ein Aufenthalts- und Lagerbereich geschaffen. Die Umbauarbeiten sind jedoch noch nicht abgeschlossen und es soll noch ein Holzzaun errichtet werden, der die Kinder während Maschineneinsätzen im Kreisobstlehrgarten schützt.

Die Kindergartenleitung Julia Manier erläuterte den anwesenden Gästen das Konzept der Naturpädagogik bei den „Obstwichteln“ in Höchstädt und schilderte sehr anschaulich den Tagesablauf im Naturkindergarten. Landrat Leo Schrell war von der Gestaltung der neuen Einrichtung sehr angetan und wünschte sich, dass sich die Kinder darin wohlfühlen.

Die Leiterin heißt Julia Manier

Auch Bürgermeister Gerrit Maneth war sichtlich sehr erfreut: „Es ist ein Glücksfall für unsere Stadt, diesen Naturkindergarten im so erlebnisreichen Kreisobstlehrgarten integrieren zu können. Näher an der Natur können unsere Kinder wirklich nicht mehr sein.“ Maneth dankte vor allem Herian und seinem Team seitens des Kreisverbands für die gewinnbringende Kooperation, dem Bauhof Höchstädt für die fachmännische Unterstützung bei der Errichtung der notwendigen Anlagen sowie dem Kreisvorsitzenden, Landrat Leo Schrell, und Kreisgeschäftsführer Stephan Härpfer vom Träger BRK für die professionelle Zusammenarbeit seit der Konzeptphase.

Einen weiteren Dank richtet der Bürgermeister auch an Kindergartenleiterin Julia Manier und ihr Team für die hervorragende Betreuung der Kinder sowie an Tina Hergöth als Koordinatorin des Naturkindergartens Obstwichtel seitens der Stadtverwaltung. (pm)

