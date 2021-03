13.03.2021

Die Partei „Die Basis“ gründet sich im Landkreis Dillingen

Der Vorstand des neuen Kreisverband „Die Basis“ traf sich in Lauingen.

In Lauingen finden 24 Frauen und Männer zusammen. Die meisten aus dem Zusamtal. Das sind ihre erklärten Ziele.

Eine neue Partei hat nun auch den Wahlkreis 254 Donau-Ries erreicht: „Die Basis“. Ende Februar gründeten 24 Frauen und Männer in Lauingen einen Kreisverband, der sich aus den drei Landkreisen Dillingen, Donau-Ries und Aichach-Friedberg zusammensetzt. Der Sitz der Kreis-„Basis“ befindet sich in Wertingen. Laut Pressemitteilung soll der in der Partei gelebte achtsame Umgang und die Methode des Konsensierens zur Entscheidungsfindung harmonisches wie effizientes Vorgehen bei der Klärung von politischen Detailfragen ermöglichen.

Freiheit, Achtsamkeit und Machtbegrenzung

Barbara Riesner, die bayerische Landesvorsitzende, berichtete über Neuigkeiten von der „Basis“, deren Mitgliederzulauf seit der Gründung im Juli 2020 bundesweit groß sei. Ende Februar gab es demnach mehr als 8000 Mitglieder bundesweit. „Die Basis“ will Impulse für eine innovative Politik der Freiheit, der Achtsamkeit, der Machtbegrenzung und der Mitwirkung ihrer Mitglieder und Wählerinnen setzen. Der starke Mitglieder-Zulauf, der auch in der Region zu verzeichnen sei, beruhe auf den unheilvollen Verflechtungen von Politik und den Corona-Maßnahmen im Gesundheitswesen.

Deutschland erlebe derzeit die größte Krise seit 1945. Jetzt brauche es mehr denn je frei denkende Menschen, die Politik bestimmen. Die Basis vereine Menschen, die in Frieden und Freiheit leben und miteinander Entscheidungen treffen möchten.

Es gibt auch prominente Mitglieder

Zu den prominenten Mitgliedern zählen Dr. Gerd Reuther („Der betrogene Patient“), Vivienne Fischer, Rechtsanwältin und Gründerin des Corona-Ausschusses, Dr. Reiner Füllmich, Mitbegründer des Corona-Ausschusses und Professor Martin Schwab, Rechtswissenschaftler. „Die Basis“ sieht sich den demokratischen Grundrechten verpflichtet.

Sie will eine Politik, die basisdemokratisch von allen und mit dem besten verfügbaren kollektiven Wissen gestaltet wird.

In der neuen Kreis-Basis engagieren sich Frauen und Männer aus den unterschiedlichsten Berufssparten, darunter eigenen Auskünften zufolge Landwirte, Erzieher, Pädagogen, Fabrikarbeiter, Journalisten und Unternehmer. Sie alle verbinde ein Ziel – auf das Wohl der Kinder zu achten, die ein Recht auf Bildung und freie Entfaltung haben sowie die Zukunft des Mittelstandes zu sichern.

Das sind die Mitglieder aus dem Kreis

Der Mittelstand trage Wirtschaft und Gesellschaft. Deshalb müsse er vor schädlichen Maßnahmen geschützt und gerecht besteuert werden. Im Vorstand sind: Vorsitzender Erich Maurer, die Stellvertreter Evi Fiedler, Max Kirner, und Jaqueline Bößel, Schatzmeister ist Andreas Unger sein Stellvertreter: Christian Bayerle und die Schriftführerinnen Stefanie Eser und Bärbel Schoen. Schwarmbeauftragte ist Julia Demharter, Säulenbeauftragte sind Dana Bürkner, Johannes Bürkner, Daniela Mußelmann und Johanna Demharter. (pm)

