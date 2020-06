09:56 Uhr

Die Polizei Dillingen warnt vor Internet-Betrügern

Menschen aus dem Landkreis Dillingen fallen auf Internet-Betrüger herein. Die Polizei warnt vor direkten Zahlungen auf fremde Konten.

Die Polizei Dillingen warnt vor Internetbetrügern. In den vergangenen Wochen kam es im Landkreis Dillingen zu mehreren Anzeigen wegen nicht erhaltener Ware aus Onlineeinkäufen. Am 8. Juni kaufte ein Binswanger über ein Kleinanzeigenportal eine Apple Watch für 320 Euro und überwies daraufhin den geforderten Kaufpreis auf ein hinterlegtes Bankkonto. Trotz Nachfrage erhielt er die Uhr nicht, auch das Geld konnte nicht zurücküberwiesen werden.

Am 24. April entdeckte ein Holzheimer ebenfalls in einem Kleinanzeigenportal ein Piano und erwarb dieses für 875 Euro. Auch er überwies das Geld direkt an den Inserenten und konnte ihn anschließend nicht mehr erreichen. Auch das Piano wurde nicht geliefert.

Weiterer Internet-Betrug in Höchstädt

Zu einem weiteren Betrug war es am 12. Juni gekommen, nachdem eine Höchstädterin im Internet eine Goldkette für 305 Euro gekauft hatte und den Kaufpreis auch direkt überwies. Trotz Bezahlung erhielt sie die Kette nicht.

Die Polizei Dillingen rät, dass bei Einkäufen im Internet grundsätzlich von direkten Zahlungen auf fremde Konten abgesehen werden sollte. Grade bei Anbietern mit Sitz im Ausland sollte, wenn möglich, der Betrag nur per Lastschrift, Nachnahme oder Überweisung getätigt werden.

Eine weitere Möglichkeit ist das Nutzen eines Treuhandservices, der die Bezahlgelder erst dann überweist wenn die Ware tatsächlich angekommen und einwandfrei ist. (pol)

Weitere Tipps unter www.polizei-beratung.de

Lesen Sie auch:

Themen folgen