25.04.2019

Die Polizei verfolgt den Osterhasen

Ein pinker Osterhase fuhr vor der Polizei her.

Ein witziges Video wurde bei uns in der Region gedreht

Und es gibt ihn doch: Eine Polizeistreife des Präsidiums Schwaben Nord hat den Osterhasen gefunden! Er saß auf einem Motorrad und überholte ein schwarzes Auto.

Er hoppelt also nicht, nein, er fährt ein motorisiertes Zweirad. Als die Beamten der Autobahnpolizei den Motorradfahrer in dem pinkfarbenen Hasenkostüm entdeckten, nahmen sie direkt die Verfolgung auf – und schalteten die Kamera ein. Der Hase war laut Kameraaufzeichnung am Ostersonntag kurz vor 19 Uhr auf einer Straße bei Hirblingen und dem angrenzenden Zusamtal unterwegs. Angehalten wurde der pinke Osterhase aber nicht, wie die Bild-Zeitung berichtet.

Eine Polizeisprecherin erklärte demzufolge: „Solange die Verkehrssicherheit gewährleistet und die Sicht nicht beeinträchtigt ist, ist das legal. Der Fahrer muss sich nur an die Geschwindigkeit halten und einen Helm tragen. Und einen Helm trug der pinke Osterhase direkt unter den langen Ohren. (sli)

Wer das nicht glaubt, kann sich das Video anschauen, das Sie bei uns im Internet unter donau-zeitung.de finden. (sli)

