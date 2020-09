12:31 Uhr

Die Postbank in Dillingen baut um

Die Filiale am Dillinger Stadtberg bekommt eine neue Struktur. Was Postbank-Kunden wissen müssen.

Die Postbank baut ihre Filiale in Dillingen um. Im Rahmen der Weiterentwicklung und technischen Modernisierung ihrer Standorte wandelt das Unternehmen die Filiale am Stadtberg 2 in eine sogenannte Kompakt-Filiale um. Wie die Postbank mitteilt, verfügen diese Kompakt-Filialen über modernste Selbstbedienungstechniken und neue, automatisierte Kassensysteme, die Bezahl- und Wechselgeldvorgänge erleichtern und beschleunigen.

Darüber hinaus erhöhe das Kassensystem den Sicherheitsstandard vor Ort, da der geschlossene Bargeldkreislauf keinen Zugriff von außen zulässt. Dank des neuen Kassensystems kann die Filiale laut Pressemitteilung bei Bedarf auch von einem einzelnen Mitarbeiter betreut werden, da die neuartige Technik das ansonsten notwendige Vier-Augen-Prinzip entbehrlich macht, nach welchem immer mindestens zwei Mitarbeiter in der Filiale anwesend sein müssen.

Wie viele Mitarbeiter es in Dillingen gibt? Wird nicht verraten

Die Wirtschaftlichkeit einzelner Standorte könne durch diese Modernisierung und den Ausbau der Selbstbedienungsgeräte deutlich gesteigert werden. „Auf diese Weise kann die Postbank auch kleinere Filialen weiterhin wirtschaftlich betreiben und so für ihre Kunden Serviceleistungen in der Region erhalten“, informiert das Unternehmen.

Die Anzahl der in Dillingen beschäftigten Mitarbeiter nannte Postbank-Sprecherin Iris Laduch wegen des Überfallrisikos nicht. Durch die Umstellungen werden aber „keine Arbeitsplätze wegfallen“, versicherte Ladusch. Das neue Filialformat ermögliche es, die Filiale in Zeiten mit niedriger Kundenfrequenz auch mit nur einem Mitarbeiter zu betreiben. Personalengpässe bei Krankheit könnten so besser aufgefangen werden.

Die Kunden in Dillingen erhalten weiter alle Services

Und etwa bei einer verkehrsbedingten Verspätung eines Mitarbeiters könne die Filiale zukünftig trotzdem pünktlich öffnen. Bislang sei dies nicht möglich. Ladusch betont: „Durch das neue Filialformat können wir unseren Kunden leichter verlässliche Öffnungszeiten bieten.“ Das Leistungsspektrum der Filiale ändere sich durch die neue Struktur nicht. „Die Kunden in Dillingen erhalten weiter alle gewohnten Services“, teilt die Sprecherin mit.

Die Filiale in Dillingen wird zwei Tage geschlossen sein

Wegen der Umbaumaßnahmen ist die Filiale am Stadtberg 2 voraussichtlich von kommenden Montag, 14. September, 12 Uhr, bis Dienstag, 15. September, 15 Uhr, geschlossen. (pm, bv)

