Die Produktion im Dillinger Geschirrspülerwerk brummt

Während viele Firmen in Deutschland wegen der Corona-Krise unter Absatzeinbrüchen leiden, läuft es bei der BSH Hausgeräte GmbH in Dillingen derzeit rund. Das Werk des größten Arbeitgebers im Landkreis mit mehr als 2500 Beschäftigten ist derzeit voll ausgelastet.

Plus Während die Corona-Krise die Absatzzahlen in vielen Firmen einbrechen ließ, wird beim größten Arbeitgeber im Kreis unter Vollauslastung gefertigt. Jetzt präsentiert die BSH Hausgeräte eine neue internetfähige Geschirrspülerreihe.

Von Berthold Veh

Die Corona-Krise hat große Bereiche der Wirtschaft schwer getroffen. Die Absatzzahlen rauschten bei vielen Firmen infolge der Pandemie in den Keller. Es gibt aber auch einige Ausnahmen, beispielsweise die BSH Hausgeräte GmbH in Dillingen.

Eine unerwartete Entwicklung in Dillingen und im ganzen BSH-Konzern

Wie am Rande der Einweihung des Hauses der Wirtschaft Nordschwaben zu erfahren war, brummt in diesen Tagen offensichtlich die Produktion beim größten Arbeitgeber im Landkreis, der mehr als 2500 Menschen beschäftigt. Dies bestätigt Sprecher David Hofer ( München) auf Anfrage. „Während andere Branchen mit drastischen Umsatzrückgängen kämpfen, erlebt die Hausgerätebranche tatsächlich eine europaweite, unerwartete Nachfrageerholung, die sich in den vergangenen zwei bis drei Monaten noch einmal deutlich gesteigert hat“, teilt Hofer mit.

Ganz am Anfang der Krise habe auch der BSH-Konzern gespürt, dass die Kauflust bei den Verbrauchern gesunken sei. Aber dieser Einbruch ist nach Worten des Sprechers überwunden. „Als Europas Hausgerätehersteller Nummer eins arbeiten aktuell alle unsere deutschen Werke auf Vollauslastung, Dillingen natürlich inbegriffen“, informiert Hofer. Kurzarbeit gebe es keine mehr. In einigen Fabriken werde an sechs Tagen die Woche in drei Schichten rund um die Uhr produziert.

In Dillingen sollen 2020 etwa 2,7 Millionen Geschirrspüler vom Band laufen

Zu Normalzeiten laufen in Dillingen täglich etwa 13.000 Geschirrspüler von den Bändern. Für 2019 hatte die BSH Hausgeräte in Dillingen die Fertigung von rund 2,9 Millionen Geräten geplant. „Für 2020 peilen wir am Standort Dillingen eine Produktionsmenge von über 2,7 Millionen Geräten an“, erläutert Hofer. Der Standort in der Robert-Bosch-Straße, der seit Oktober von Claus Köther geleitet wird, produziere aktuell unter Hochdruck. Es werden nach Informationen unserer Zeitung zusätzliche Schichten eingelegt, um der großen Nachfrage nachzukommen. Die Zahl von mehr als 2500 Mitarbeitern wird sich aber nicht verändern, sie werde „stabil“ bleiben, sagt Hofer.

Das Dillinger Geschirrspülerwerk zählt zu den modernsten im Konzern – es ist das globale Technologiezentrum für die Entwicklung der Geschirrspüler und weltweit eine der größten Produktionsstätten für die Geräte. Mehr als 70 Millionen Maschinen wurden inzwischen in Dillingen hergestellt.

Im schwäbischen Rom werden inzwischen auch die neuen Geschirrspüler mit dem sogenannten System-Master gefertigt. Diese neue Generation hat die BSH-Hausgeräte jüngst auf der IFA 2020 Special Edition präsentiert. Alle Geschirrspüler dieser Serie sind – vom Basis- bis zum Premiummodell – mit dem System-Master ausgestattet, der die Geräte internetfähig macht. Die Geschirrspüler könnten so an die individuellen Gewohnheiten der Konsumenten angepasst und durch regelmäßige Systemupdates auf den neuesten Stand gebracht werden. „Kunden können den Spülgang beispielsweise mit dem Handy spontan beschleunigen oder das Gerät leise stellen“, erklärt Hofer. Ebenfalls praktisch seien eine interaktive Gebrauchsanleitung und die Möglichkeit zur Fernwartung durch den Kundendienst. Die Geräte, so Hofer, seien extrem energiesparend und bieten seinen Worten zufolge viele sinnvolle Lösungen wie eine komplett neue Innenraumaufteilung mit einer dritten Ladeebene für kleinere Küchenutensilien. Der Laderaum werde so um bis zu 25 Prozent vergrößert. In der neuen „Glass-Zone“ könnten auch hochwertige Gläser sicher im Geschirrspüler platziert werden.

Die Einführung dieser neuen Geschirrspülerreihe, die in Dillingen federführend entwickelt und erstmals produziert wurde, werde 2021 noch einige Anpassungen an den Produktionslinien erforderlich machen, informiert der Sprecher. Mit der Eröffnung des neuen Logistikzentrums in der Werner-von-Siemens-Straße habe die BSH Hausgeräte GmbH bereits die Transportprozesse optimiert.

Kunz: Ein Zeichen für die hohe Qualität

Oberbürgermeister Frank Kunz freut sich über die wirtschaftliche Entwicklung am Standort der BSH Hausgeräte GmbH in Dillingen. „Dies ist ein Zeichen für die hohe Qualität, für die die Mitarbeiter im Werk tagtäglich sorgen“, sagt der Rathauschef. Wegen der Corona-Krise gebe es in vielen Bereichen der Wirtschaft gegenwärtig Probleme. Da stimme es hoffnungsvoll, wenn die Entwicklung beim größten Arbeitgeber in der Stadt und im Landkreis Dillingen nach oben gehe. „Das“, so Kunz, „tut der ganzen Region gut.“

