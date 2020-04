17:49 Uhr

Die Produktion im Dillinger Geschirrspülerwerk läuft wieder

Die BSH Hausgeräte hatte wegen Corona vorübergehend die Geschirrspüler-Produktion in Dillingen. gestoppt. Am Montag sind die Bänder wieder angelaufen.

Bei der BSH Hausgeräte GmbH in Dillingen kehrt in Zeiten der Corona-Pandemie wieder Normalität ein. Am Montag ist dort die Produktion wieder angelaufen.

Von Berthold Veh

Bei der BSH Hausgeräte GmbH in Dillingen ist die Geschirrspüler-Produktion am Montag nach einer dreiwöchigen Pause wieder angelaufen. Das bestätigte Sprecher David Hofer auf Anfrage.

Weiter strikte Hygienemaßnahmen

Das Unternehmen setze weiterhin auf strikte Präventiv- und Hygienemaßnahmen zum Schutz aller Mitarbeiter vor dem Coronavirus. Die Produktion am Standort Dillingen hatte laut Hofer am ersten Tag nach dem Stillstand ein Niveau von etwa 65 Prozent – verglichen mit dem Level vor dem Shutdown.

Am Monatsende soll die Produktion wieder den alten Stand erreichen

Diese Quote werde nun sukzessive gesteigert, um am Monatsende wieder auf dem Stand vor der Unterbrechung zu sein. In Dillingen werden täglich rund 13000 Spüler gefertigt. Mit etwa 2500 Beschäftigten ist die BSH Hausgeräte der größte Arbeitgeber im Landkreis.

Lesen Sie auch:

Im Dillinger Spülerwerk BSH stehen ab Samstag die Bänder still

Wie BSH Hausgeräte die Gesundheit der Mitarbeiter fördert

Wechsel bei der BSH Hausgeräte GmbH

Das Logistikzentrum Dillingen wächst, der Absatz nicht

Themen folgen