Die Prüfung souverän gemeistert

Acht neue Nachwuchskräfte bei Josef Gartner erfolgreich ab

Bei der Josef Gartner GmbH in Gundelfingen schlossen diesen Sommer acht Azubis in zwei unterschiedlichen Berufen ihre Ausbildung erfolgreich ab. Alle verkürzten laut Pressemitteilung aufgrund sehr guter Leistungen in Betrieb und Schule die Ausbildung und beendeten diese deshalb vorzeitig. Angesichts der aktuellen Situation und den vorgeschriebenen Hygiene- und Abstandsregeln fand dieses Jahr keine feierliche Zeugnisübergabe der Berufsschule Lauingen sowie Lossprechfeier bei Gartner statt.

Geschäftsführer Jürgen Wax gratulierte den jungen Erwachsenen in kleinem Rahmen mit einer kurzen Rede im Freien zur abgeschlossenen Ausbildung. Zusammen mit den Ausbildern und der zuständigen Personalreferentin lobte er sie für ihr Engagement und wünschte ihnen auf ihrem beruflichen Weg bei der Josef Gartner GmbH weiterhin viel Erfolg. Außerdem freute er sich, dass die Azubis in dieser besonderen und herausfordernden Zeit die Abschlussprüfung so souverän meisterten.

Alle Auszubildenden erhielten von der Josef Gartner GmbH ein Übernahmeangebot. In Zukunft werden sie zusammen mit ihren Kollegen an innovativen Fassaden weltweit arbeiten, wie der neuen Google-Zentrale in London, heißt es. Gartner setzt nach eigenen Angaben auf ein nachhaltiges Fundament durch die Ausbildung eigener Fachkräfte. Derzeit befinden sich etwa 60 Jugendliche bei Gartner in Ausbildung und sichern den Fortbestand jungen Wissens im Unternehmen. (pm)

