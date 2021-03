12:03 Uhr

Die Radweg-Lücke ins Ländle wird geschlossen

Plus Bisher endete der Radweg zwischen Bachhagel und Ballmertshofen im Nichts. Jetzt nicht mehr. Oder?

Von Berthold Veh

Für Radler gibt es eine gute, lange erwartetete Nachricht: Die Radweg-Lücke zwischen dem bayerischen Bachhagel und dem württembergischen Ballmertshofen wird geschlossen. Einer, der sich richtig darüber freut, ist der Wittislinger Bernhard Sperer. „Bisher hörte der Radweg, wenn man von Bachhagel in Richtung Ballmertshofen fuhr, abrupt am Seegraben auf“, teilt der Radler mit. Jetzt werde der Fahrradweg endlich weitergeführt.

In der Tat rührt sich auf der Baustelle nach der Winterpause wieder Leben. Beschäftigte der Zöschinger Firma Scharpf arbeiten unter Hochdruck am Weiterbau. Im April soll der Radweg nach Informationen unserer Zeitung fertig werden.

Es sorgte für Schlagzeilen

Daran haben einige schon nicht mehr geglaubt. Die Posse um den Radwegbau zwischen Bachhagel und Ballmertshofen schaffte es vor zwei Jahren mit der Schlagzeile „Ein Radweg ins Nichts“ auf die überregionale Seite 1 unserer Zeitung. Wer sich mit dem Drahtesel von Bayern ins Nachbar-Bundesland aufmachte, konnte auf dem Weg vom Bachtal ins Egautal den deutschen Föderalismus hautnah erleben. Der Radweg verläuft bisher genau bis zur Grenze des Freistaates – und kein Stückchen weiter. An dieser Stelle wurde bis zum Baubeginn im Herbst aus Asphalt abrupt Wiese. Ein rot-weißes Schild signalisierte dem nichts ahnenden Radfahrer: Hier führt kein Weg nach Baden-Württemberg. Wer trotzdem in die Ortschaft Ballmertshofen – also über die Landesgrenze – möchte, muss bisher immer noch auf die viel befahrene Straße ausweichen.

Planungen für die Ortsumgehung Bachhagel

Zum Hintergrund der Geschichte: 2011 hatten die Planungen für eine Ortsumgehung in Bachhagel begonnen. Parallel sollte ein Geh- und Radweg bis zur Landesgrenze entstehen. 2017 waren die Straße und der Weg fertig. Problem nur: Baden-Württemberg hatte den Radweg dort zunächst nicht eingeplant. Da sich die Grenzgemeinde Dischingen, zu der Ballmertshofen gehört, und das Regierungspräsidium in Stuttgart nicht über die Kosten von mehr als 700000 Euro einig wurden, fehlte bisher das etwa zwei Kilometer lange Stück. Ende April soll diese Posse nun Geschichte sein. (mit ands)

