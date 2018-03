vor 17 Min.

Die Region wird von Lauingen aus gemanagt

Seit knapp zwei Monaten arbeitet das Regionalmanagement des Landkreises in der Berufschule.

Das Regionalmanagement für den Landkreis Dillingen hat zum 1. Februar in den Räumen des früheren „Windstützpunktes“ an der Berufsschule Lauingen seinen Betrieb aufgenommen. Regionalmanagerin Christin Werthmüller und Verwaltungskraft Carolin Bucher wurden in diesen Tagen offiziell von Landrat Leo Schrell begrüßt und der Öffentlichkeit vorgestellt.

Ursprung war eine Entscheidung des Kreisausschusses vom 17. März vergangenen Jahres. Die Räte hatten schlossen, sich beim Bayerischen Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat um die Förderung eines Regionalmanagements im Rahmen der „Offensive Bayern Regional“ zu bewerben.

„Wir werden mit dem Regionalmanagement einen eindeutigen Fokus auf die Handlungsfelder ,Siedlungsentwicklung‘ und ,Regionale Identität‘ legen“, betont Landrat Schrell. So wird sich das Regionalmanagement zu 70 Prozent der Optimierung des Hochwasserrisikomanagements widmen.

Christin Werthmüller hat dazu bereits ein erstes Eckpunktepapier erarbeitet. Danach soll die Erarbeitung eines Konzepts zum Aufbau eines interkommunalen Flächenmanagements angegangen werden.

Ziel sei, so Werthmüller, eine weitere Zersiedelung und ein weiteres Wachstum an versiegelten Flächen im Donautal zu vermeiden, um das Potenzial an natürlichem Wasserrückhalt nicht weiter zu beschränken. Außerdem soll durch entsprechende Kampagnen bei den Kommunen das Bewusstsein für die Hochwasser- und Überflutungsrisiken im Landkreis gesteigert und die Eigenvorsorge durch die Bevölkerung gefördert werden.

Dazu sollen auch Informationen auf der Homepage des Landkreises bereitgestellt werden. „Mit dem Regionalmanagement wollen wir einen nachhaltigen Beitrag leisten, durch gezielte Maßnahmen und Projekte die Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Region auch bei Hochwasser- und Starkregenereignissen zu fördern“, sagt Schrell. Im Handlungsfeld „Regionale Identität“ widmet sich das Regionalmanagement der Kultur. Durch Projektarbeit sollen kulturelle Angebote gebündelt, miteinander vernetzt und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Auch dazu haben sich Christin Werthmüller und Carolin Bucher bereits Gedanken gemacht.

So wollen sie etwa Träger und Initiativen kultureller Veranstaltungen an einen Tisch holen und besprechen, welche „kulturellen Leuchttürme“ noch Potenzial für eine stärkere Vermarktung haben, auch über die Grenzen des Landkreises hinaus und innerhalb der Metropolregion München.

Auch soll in einer Ideenwerkstatt geklärt werden, wie zusätzliches ehrenamtliches Engagement für die vielfältigen Initiativen gewonnen werden kann. „Der Landkreis zeichnet sich in vielfältiger Weise durch seine Kultur und die reichhaltige Geschichte aus“, betont der Landrat. „Dieser Schatz muss bewahrt und weiter entwickelt werden, sodass sich daraus auch regionale Wertschöpfung generieren lässt.“ (pm)

