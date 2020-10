11:30 Uhr

Die Sanierungspläne für die Lauinger Johannesstraße sorgen für weiteren Ärger

Schon seit Jahren ist die Johannesstraße in Lauingen dringend sanierungsbedürftig. Das will die Stadt jetzt angehen – trotz vieler Kritikpunkte.

Plus Die Lauinger Johannesstraße soll rundum erneuert werden, das hat der Stadtrat mit knapper Mehrheit entschieden. Doch bei den Anwohnern regt sich Widerstand. Ein Arzt droht sogar mit Wegzug.

Von Jonathan Mayer

Es sind etwas mehr als zwei DIN-A4-Seiten, die aus Sicht der Verfasser eine Katastrophe verhindern sollen. In einem offenen Brief wandten sich Dr. Harry Böhm und Dr. Katrin Peschel an die Lauinger Bürgermeisterin und die Fraktionsvorsitzenden des Stadtrats. Ihr Ziel: Die kürzlich beschlossene Sanierung der Johannesstraße doch noch zu verhindern.

Böhm und Peschel sehen sich von den Sanierungsplänen in doppelter Weise betroffen: Sie sind nicht nur Anwohner, sondern betreiben in der Johannesstraße auch gemeinsam eine Hausarztpraxis, in die ihnen zufolge täglich 300 bis 600 Patienten kommen. In ihrem offenen Brief fordern sie die Aussetzung der Sanierungsmaßnahme sowie eine Anhörung, um ihre Argumente vorbringen zu können.

Böhm und Peschel schließen sich in ihrem Brief der Kritik an, die bereits viele Stadträte aus den Reihen der SPD, FDP und Grünen in der jüngsten Stadtratssitzung äußerten (wir berichteten): Diese drehte sich vor allem um die Wiederzulassung des Schwerlastverkehrs in der Johannesstraße sowie die Erhöhung der Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 auf 50 Stundenkilometer, sobald die Sanierung abgeschlossen ist. Beides sei Voraussetzung, um die Fördermittel von bis zu 60 Prozent zu erhalten, hieß es von der Stadt. Allerdings könne Tempo 30 später wieder in bestimmten Bereichen der Straße eingeführt werden. Und schwere Lastwagen hätten dort ohnehin „keine Verkehrsbeziehung“.

Die Planung für die Johannesstraße sei eine "kaum erträgliche Belastung"

Die Maßnahme mute „wie ein grotesker Anachronismus“ an, schreiben nun also Böhm und Peschel. Immerhin würden „bundesweit in vielen Städten umfangreiche Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung sowie zur Eindämmung von Verkehrslärm- und Feinstaubemission getroffen“. Zudem, schreiben die Ärzte, stelle das Verkehrsaufkommen in der Straße seit der Beruhigung der Herzog-Georg-Straße eine „kaum erträgliche Belastung für die Anwohner“ dar. Schon jetzt werde dort gerast, die Erhöhung der Geschwindigkeitsbegrenzung sei das eindeutig falsche Signal. Aus Sicht der beiden Ärzte gefährde der Sanierungsplan nicht nur Kinder auf dem Weg zur Schule, sondern auch die Patienten ihrer Praxis, die oft betagt und mit Geh-, Hör- oder Seheinschränkungen zurechtkommen müssten. Der Wegfall des Tempolimits verschärfe die ohnehin gefährliche Lage.

Besonders bemängeln Böhm und Peschel, dass keine „notwendige inhaltliche Auseinandersetzung mit Anwohnern/Betroffenen stattgefunden hat“. Und weiter: „Lokale Gegebenheiten werden reflexartig jeglichen Bedingungen für die Vergabe von Fördergeldern angepasst und dabei Kollateralschäden gleich welcher Größenordnung billigend in Kauf genommen.“

Die Ärzte schlagen stattdessen vor, den Schwerverkehr zumindest in die Max-Eyth-Straße zu verlegen, außerdem müsse die Johannesstraße weiter verkehrsberuhigt und weitere Schikanen für Autofahrer, wie etwa Bäume, geschaffen werden. Sie fordern eine Beteiligung der Anwohner zur Konsensfindung. Falls sich dieser nicht finden lasse, schreiben sie, werden sie sich überlegen, „ob wir bei einer nennenswerten Beeinträchtigung der Lebens- wie Arbeitsplatzsituation unseren Lebensmittelpunkt dauerhaft mit allen daraus resultierenden Konsequenzen aus Lauingen wegverlagern werden“. Soll heißen: Im Zweifel ist das das Ende einer der größten Arztpraxen in Lauingen, wo insgesamt vier Ärzte tätig sind.

Die Stadt Lauingen wägt jetzt erneut ab

Auf die Möglichkeit angesprochen, dass ja zumindest in bestimmten Bereichen der Straße wieder Tempo 30 eingeführt werden kann, sagt Böhm gegenüber unserer Redaktion: „Ich denke, wenn dieses Einfallstor erst einmal geöffnet wird, wird das nicht mehr zurückgenommen. Am Status quo wird dann nichts mehr geändert.“

Bei der Stadtverwaltung hat man auf den Brief bereits reagiert. Wie Bürgermeisterin Katja Müller (CSU) erklärt, seien die Stellungnahmen der Fachbehörden zu den von Böhm und Peschel angesprochenen Themen zwar in der Planung bereits abgewogen worden. Das Stadtbauamt prüfe diese nun aber erneut. Müller betont noch einmal ihre Argumente: „Es werden nicht mehr Lastwagen in die Johannesstraße fahren. Warum sollten sie auch? Es gibt ja die B16. Warum soll dann jemand durch die enge Stadt fahren?“ Zudem sei es ja nach der Sanierung möglich, wieder Tempo 30 einzuführen. „Das wird nicht auf der ganzen Länge möglich sein, aber auf weiten Teilen.“ Künstliche Engstellen sollen dann die Geschwindigkeit weiter drosseln. „Da kann ja keiner mehr beschleunigen.“ Und schon zu Schuljahresbeginn habe man eine Geschwindigkeitsmessanlage an der Straße installiert, um Autofahrer auf Tempolimitüberschreitungen aufmerksam zu machen.

Bürgermeisterin Katja Müller ist überzeugt, dass eine gute Lösung gefunden wurde

Dass die Stadt das Gespräch mit den Anwohnern vorab nicht gesucht hat, bedauert Müller. Die Sanierung, obwohl schon lange geplant, sei wegen der kurzfristigen Förderzusage der Regierung von Schwaben nun auf der Tagesordnung gelandet. Um die Fördermittel zu erhalten, müsse die Stadt aber noch dieses Jahr die Arbeiten vergeben. Entsprechend hoch sei der Zeitdruck gewesen. „Sonst hätten wir erst alle darüber informiert und dann im Oktober abgestimmt. Ich bin ja für mehr Bürgerbeteiligung. In diesem Fall ging es leider nicht anders.“ Sie sei davon überzeugt, dass durch die breitere Fahrbahn, breitere Gehwege und die Einbahnstraßenlösung für die „Vogelstraßen“ in Richtung Norden (Amselweg, Finkenweg, Lerchenweg) sowie In der Laimgrube eine gute Lösung gefunden wurde.

An der Planung änderten der offene Brief und die weitere Rückmeldung der Bürger, etwa in einem Leserbrief in unserer Zeitung, nichts. „Wir haben einen Mehrheitsbeschluss, also vollziehen wir das jetzt auch“, so Bürgermeisterin Müller. Es sei „sehr schade“, dass Böhm und Peschel den Umzug ihrer Praxis erwägten. „Ich sehe da aber keine Möglichkeit, das Problem auszuräumen.“ Müller ist sich sicher: „Nach der Sanierung wird alles besser.“

