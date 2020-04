Die Schilling-Ära in Schwenningen endet

Plus Seit 24 Jahren ist Reinhold Schilling Bürgermeister in Schwenningen. Am Dienstag hält er seine allerletzte Gemeinderatssitzung ab.

Dass sich Reinhold Schilling in seiner Heimat auskennt, ist unbestritten. Gemeinsam mit drei Geschwistern ist er auf dem landwirtschaftlichen Hof seiner Eltern in Schwenningen aufgewachsen. Dort lebt er heute noch. Die Familie betrieb zudem eine Gastwirtschaft. 20 Jahre war Schilling als Busfahrer im Schulverband Schwenningen aktiv und ist seit nunmehr 24 Jahren Bürgermeister seiner Heimatkommune. Der 68-Jährige kennt jeden Fleck in und rund um Schwenningen. Oder? „Nicht jeden“, sagt er und lacht. Zumindest lernt er seine Heimat seit ein paar Wochen noch mal neu kennen. Besser: zu Fuß. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Cornelia geht er jeden Abend mindestens eineinhalb bis zwei Stunden wandern. Mal durch Wälder, mal entlang des neuen Donau-Premiumwanderwegs. Mal mit Stöcken, mal ohne. „Wir machen das sehr gerne und machen damit tolle Erfahrungen. Wir entdecken Sachen, die wir sonst nicht gesehen haben“, sagt Schilling.

Am 1. Mai folgt Johannes Ebermayer

Nicht nur, dass sich Schwenningens Bürgermeister damit in der Corona-Krise fit und gesund hält. Es ist auch ein kleiner Vorgeschmack darauf, was er künftig nach Lust und Laune machen kann. Denn am 1. Mai endet seine 24-jährige Amtszeit als Rathauschef der Gemeinde Schwenningen. Eine Ära geht zu Ende. Reinhold Schilling drückt es so aus: „Mir geht es gut. Ich habe mich auf das Ende eingestellt und freue mich darauf, dass ich mehr Zeit für Privates habe – und das ohne Druck.“

7 Tage die Woche im Einsatz

Denn die vergangenen Jahre waren geprägt von Entscheidungen, Terminen, Sitzungen und Veranstaltungen. Sieben Tage die Woche. Es waren aber auch Jahre, die Schilling mit Herzblut und immer gerne als ehrenamtlicher Bürgermeister erlebt habe. „Wenn man anfängt, denkt man nicht an so eine lange Zeit. Rückblickend ist die Zeit schnell vergangen“, sagt er. Das Gefühl, etwas für seine Heimat bewegt zu haben und die Akzeptanz der Bürger zu wissen, habe ihn bis heute angespornt. Dann tut man seine Arbeit gerne, sagt er. Auch nach Feierabend. „Die Gemeinde hatte immer Vorrang. Immer wenn man meint, man hat etwas erledigt, kommt was Neues dazu“, sagt er. Dabei konnte er all die Jahre immer auf die Unterstützung seiner Frau Cornelia, mit der er seit 1977 verheiratet ist, zählen.

In der Amtszeit von Reinhold Schilling haben sich die Ortsteile Schwenningen und Gremheim enorm verändert und entwickelt. Der 68-Jährige nennt ein paar Beispiele, die für ihn rückwirkend entscheidend für die Kommune waren. 2006 wurde beispielsweise der große Bahnhofsumbau fertigstellt. Schon 1997 fingen die Arbeiten dazu an. „Es war damals die richtige Entscheidung, dass wir gleich beide Bahnübergänge umbauen“, sagt Schilling. Bis dato waren nur jeweils Ampeln angebracht. Auch der Ausbau der B16 bis zum Ortsende Wolpertstetten sei ein Meilenstein gewesen, ebenso die aufwendige und langjährige Dorferneuerung in Gremheim. Schon gleich zu Beginn seiner Amtszeit hat Schilling die Umwidmung der Ortsverbindungsstraße zur jetzigen Kreisstraße 40 in die Wege geleitet.

Ein Bürgermeister, der die Zahlen im Blick hat

Und bei all den Projekten und Maßnahmen hatte der Bürgermeister immer die Finanzen im Blick. „Ich bin definitiv ein Zahlenmensch. Ich habe immer aufs Geld geschaut, das ist das A und O. Ich bin alles so angegangen, wie es auch machbar war“, sagt er. Das hat zur Folge, dass die Gemeinde Schwenningen seit Jahren schuldenfrei ist – trotz aller Maßnahmen. Deshalb ist es Schilling angesichts der andauernden Corona-Pandemie auch nicht bange. „Unsere Kommune steht gut da.“





Bürgermeisterwahl in Schwenningen: Johannes Ebermayer macht das Rennen. Video: Simone Bronnhuber





Deshalb wüsste er, wie es weitergehen könnte. Sein Plan für die Gemeinde Schwenningen stehe. „Aber den lasse ich meinen Nachfolger neu machen. Wenn ich gefragt oder gebraucht werde, bin ich da. Aber ich werde mich sicher nicht einmischen, das wollte ich damals auch nicht“, sagt er. Sein Nachfolger ist Johannes Ebermayer. Es fanden schon einige Treffen zwischen den beiden statt, wie Schilling erzählt. Er wolle eine ordentliche Übergabe machen. Die wird wohl aber still und unscheinbar stattfinden. Ursprünglich sei eine offizielle Schlüsselübergabe beim Maibaumfest vor dem Rathaus geplant gewesen. Dies fällt der Corona-Krise zum Opfer. „Somit machen wir es unter vier Augen. Auch das Abschlussessen mit dem jetzigen Gemeinderat nach der letzten Sitzung fällt ins Wasser. Wie und ob man später noch was nachholt, ist momentan kein Thema.“

Letzter Arbeitstag ist am 30. April

Das sieht Schilling aber ganz pragmatisch, wie er sagt. Er nehme die Situation so an, wie sie ist. Auch, dass der geplante Urlaub im Mai zu seinem Sohn nach Budapest platzt. „Ich bin weder enttäuscht noch sonst etwas. Ich jammer nicht, sondern bin zufrieden.“ Deshalb freue er sich darauf – wenn das Wetter schön ist –, dass er am 1. Mai mit seiner Frau wieder Wandern geht. Die ersten Kilometer als ehemaliger Bürgermeister im Ruhestand.

Lesen Sie auch: