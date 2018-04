00:33 Uhr

Die Seilbahn ist der Star auf dem Spielplatz

Klein, aber fein: Wie sich die Kinder auf dem Gelände in Wolpertstetten beschäftigen können

Von Simone Bronnhuber

Mathias nimmt kräftig Schwung und hüpft mit einem Satz auf das schwarze Gummiteller – und dann geht die Fahrt schon los. In Windeseile schwingt sich der Neunjährige von Mast zu Mast. „Das macht einfach Spaß“, sagt er und grinst über das ganze Gesicht. Nicht nur bei Mathias ist die Seilbahn auf dem Spielplatz in Wolpertstetten der absolute Liebling unter den Spielgeräten – es ist bei allen Kindern im Dorf heiß begehrt. Sogar darüber hinaus, wie Karin Uhl erzählt. Sie ist mit ihrer Tochter Jessica und dem zweijährigen Enkel Sebastian auf dem Spielplatz. „Es kommen auch viele auswärtige Kinder zu uns. Die Seilbahn hat eben nicht jeder“, sagt Uhl.

Und mit dem neuen Kletterturm, den die Gemeinde Blindheim im Herbst vergangenen Jahres neu aufbauen hat lassen, kann sich der kleine Spielplatz beim Feuerwehrhaus mitten im Dorf sehen lassen. Die Kinder können rutschen, klettern, mit Eimerchen spielen, auf zwei Schaukeln um die Wette schaukeln, und sich in einem Karussell drehen, bis es ihnen schwindelig wird. Mehr braucht es für die Wolpertstettener nicht, sagt Mama Lucia Bregel, die mit ihren drei Kindern Daniela, Mathias und Benedikt da ist. „Für unseren kleinen Ort ist das doch ziemlich gut. Wir sind froh, dass wir überhaupt einen Spielplatz haben“, sagt sie. Insgesamt leben derzeit rund 15 Kinder, die noch gerne auf den Spielplatz gehen, in Wolpertstetten. Und weil es dort sehr ruhig ist, macht es auch nichts aus, dass der Spielplatz direkt an der Straße liegt. „Da fährt kaum jemand“, sagt Karin Uhl. Zudem ist die circa 400 Quadratmeter große Spielfläche mit einem Holzzaun umrundet. In einer Ecke steht ein 25 Jahre alter Walnussbaum, der im Sommer nicht nur Schatten spendet. „Ich habe mit den Walnüssen schon leckeren Likör gemacht“, sagt Lucia Bregel und lacht.

Falls Eltern mit ihren Kindern mit dem Auto kommen, gibt es genügend Parkplätze – entlang der Straße oder direkt nebenan auf einer Wiese. Einen Wunsch haben die Mamis aber: „Wir bräuchten mal wieder eine neue Sitzgelegenheit. Die ist schon ganz schön mitgenommen. Und eine dritte Schaukel wäre auch schön“, sagt Karin Uhl. Die neunjährige Johanna und der siebenjährige Benedikt nicken kräftig. Eine weitere Schaukel wäre toll. „Das macht mir am meisten Spaß“, verrät Johanna. Natürlich direkt nach der Fahrt mit der Seilbahn. Dass auf dieses Spielgerät alle ganz wild sind, weiß auch Blindheims Bürgermeister Jürgen Frank. „Damit hat Wolpertstetten momentan den schönsten Spielplatz in unserer Gemeinde“, sagt er. Insgesamt gibt es fünf – zwei in Blindheim, zwei in Unterglauheim und einer in Wolpertstetten. „Wir sind immer dran, die Spielplätze zu renovieren. Momentan schauen wir, dass überall die Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden. Das ist auch recht aufwendig“, so Frank. In den vergangenen Jahren habe man immer wieder kräftig investiert, das soll auch künftig so bleiben. „Es fehlt hier und dort noch. Aber wir sind dran.“ Allein 2017 hat die Gemeinde circa 35000 Euro für Spielplätze in die Hand genommen.

