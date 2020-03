16.03.2020

Die „Songwriters’ Night“ zieht um

Der Konzertabend wechselt ins Stadeltheater – auch das Konzept dahinter ändert sich

Von Jonathan Mayer

Robert Christas „Baby“ zieht um. Wenn die Corona-Krise keinen Strich durch die Rechnung macht und Anfang April zum 15. Mal die „Songwriters’ Night“ stattfindet, werden die Bands und Sänger nicht mehr wie gewohnt im Chili in Dillingen auftreten. Diesmal kommen die Musiker, die ihre Songs überwiegend selbst schreiben und komponieren, ins Lauinger Stadeltheater.

Für Christa erfüllt sich damit ein lang gehegter Wunsch: „Eigentlich sollte die ’Songwriters’ Night’ von Anfang an im Stadeltheater stattfinden“, erzählt der Musiker, der an dem Abend mit seiner Band selbst auftreten wird. Wegen der Absage einer Musikerin sei man 2010 dann aber ins etwas kleinere Chili ausgewichen – und dort zehn Jahre lang geblieben. „Da hat immer alles gepasst, die Zusammenarbeit war super. Aber jetzt wollen wir alles etwas anders machen“, sagt Christa.

Die „Songwriters’ Night“ soll wachsen – und zwar in jeder Hinsicht: Ins Stadeltheater passen mehr Zuschauer und die Bühne ist größer. „So haben wir auch Platz für größere Bands“, erklärt Andrea Höchstötter, die sich dort um das Programm und die Organisation kümmert. Auch das Konzept soll sich verändern. Die wohl auffälligste Neuerung findet sich auf der Bühne: Dort steht künftig ein knallgelbes Sofa, auf dem die Musiker Platz nehmen können. „Das wird open-Stage-mäßig. Es gibt Livemusik und Moderation dazu“, sagt Christa. Letztere übernimmt Natascha Schopp aus Augsburg, selbst ebenfalls Liedermacherin. Das Sofa soll die Atmosphäre noch etwas gemütlicher machen. In lockeren Gesprächen können sich die Musiker nach dem Auftritt vorstellen und über ihre Lieblingsbeschäftigung, die Musik, sprechen.

Sechs Bands spielen am 4. April im Stadeltheater: Bis aus München kommen die Musiker nach Lauingen. Christa verspricht ein buntes Programm aus Rock, Indie-Folk und Pop. Unter anderem spielt auch die Schüler-Lehrer-Band des Albertus-Gymnasiums, Right Now. „Zum ersten Mal“, wie Christa sagt. Und sonst? „Es kommen nicht nur alte Hasen, sondern auch einige Newcomer.“ Eine Musikerin etwa hat auf Youtube schon mehr als 30000 Aufrufe.

Christa ist eines besonders wichtig: „Der Abend ist kein Bandcontest, sondern ein gemütliches Miteinander, bei dem die Musik im Vordergrund steht.“ Konkurrenz in der Musik mache ohnehin wenig Sinn. Zum Abschluss des Abends gibt es einen weiteren von Christa selbst geschriebenen Song zu hören: Dann stehen alle Musiker auf der Bühne und singen das Lied, das genauso heißt wie das Motto des Abends: „Share it with music“.

Die „Songwriters’ Night“ soll, so jedenfalls die bisherige Planung, am Samstag, 4. April, im Stadeltheater in Lauingen stattfinden. Beginn ist um 19 Uhr. Karten im Vorverkauf gibt es laut Mitteilung bei Bücher Brenner und Bezikofer in Dillingen, Spielwaren Eismann in Lauingen, Schreibwaren Gerblinger in Wertingen und in der Gundelfinger Stadtapotheke.

