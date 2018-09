vor 41 Min.

Die Sonne lockt auf den Töpfermarkt

Die Sonne strahlte am Sonntag vom wolkenlosen Himmel. Das wunderbare Spätsommerwetter war mit ein Grund dafür, dass der Besucherandrang auf dem Dillinger Töpfermarkt groß war. Tausende Besucher kamen in den Schlossgarten und ließen sich vom Angebot der Keramikhändler inspirieren.

Von Andreas Schopf

Wie das so ist bei Veranstaltungen unter freiem Himmel – das Wetter ist einer der Hauptfaktoren für ihren Erfolg. Die Veranstalter des Dillinger Töpfermarktes konnten sich deshalb freuen. Der Spätsommer gab vor allem am Sonntag noch einmal alles. Die Sonne strahlte vom wolkenfreien Himmel, die Temperaturen waren herrlich angenehm. Kein Wunder also, dass rund um den Schlossgarten jede Menge los war. Tausende Besucher kamen zum Häfelesmarkt – oder, wie er neuerdings schlicht heißt: Töpfermarkt. Am Sonntagnachmittag muss man sich zeitweise durch die Wege des Schlossgartens schieben, so groß ist der Andrang. Nach der Dillinger Nacht war der Markt die zweite Großveranstaltung in der Großen Kreisstadt an diesem Wochenende. Und ebenso wie Freitagnacht zogen die Veranstalter eine positive Bilanz. Man sei „hochzufrieden, dass der diesjährige Töpfermarkt wieder so hervorragend vom Publikum angenommen wurde“, heißt es von der Stadt Dillingen.

Dillinger Töpfermarkt: Händler kommen zum Teil von weit her

Der Markt zieht traditionell Händler aus einem großen Einzugsgebiet an. So wie etwa Hannah König, Keramikmeisterin aus Leutkirch im Allgäu. Sie lobt das Ambiente des Marktes. „Die Mauer, das Schloss und der Garten geben einen schönen Rahmen“, sagt sie. König, die selbst gefertigte Porzellanartikel verkauft, ist heuer zum dritten Mal dabei. „Am Samstag war eher weniger los. Vielleicht mussten sich die Leute erst von der Dillinger Nacht erholen“, sagt sie und lacht. Am Sonntag dagegen sei der Andrang größer. Und: Im Vergleich zu anderen Märkten sei die Kundschaft in Dillingen durchaus willig, auch etwas zu kaufen, und nicht nur zu schauen.

Irmgard Miller aus Binswangen war schon öfter auf dem Töpfermarkt. „Tassen und Untertassen habe ich hier schon gekauft“, sagt sie. Jetzt fehlt ihr noch ein Kuchenteller. „Ich kaufe gerne auf dem Töpfermarkt ein, weil die Produkte hochwertig sind. Da bin ich gerne bereit, auch ein paar Euro mehr zu zahlen.“ Fündig wird Miller beim Stand der Töpferei Schubert, ebenfalls aus Binswangen. Ein blauer Teller hat es ihr angetan. „Manche Leute wissen genau, was sie wollen, bevor sie herkommen“, sagt Hans-Jürgen Schwarz, der am Stand verkauft. „Viele lassen sich aber auch einfach inspirieren.“

Das Ambiente im Dillinger Schlossgarten wird gelobt

So wie das Ehepaar Schuster aus Günzburg. Sie sind in diesem Jahr das erste Mal auf dem Töpfermarkt, erzählen sie – und seien von Anfang an begeistert. „So einen Markt haben wir in Günzburg nicht.“ Das Ambiente sei schön, es gebe hochwertige Produkte, und auch die Organisation, etwa, was das Thema Parken angeht, sei hervorragend. „Wir kommen das nächste Jahr auf jeden Fall wieder“, sagen sie. (mit pm)

