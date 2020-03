04:30 Uhr

Die Sorgenkinder der Natur

Ein Kiebitz stolziert in Brandenburg über eine Wiese. Der Wiesenbrüter ist in Nordschwaben immer seltener aufzufinden. Viele Pflanzen- und Tierarten verschwinden aus dem einst idealen Habitat im Landkreis Dillingen und darüber hinaus.

Heute ist Tag des Artenschutzes. Warum es um die Pflanzen- und Tierwelt im Landkreis Dillingen und in Nordschwaben teilweise schlecht steht und woran das liegt

Von Vanessa Polednia

Bei Spaziergängen durch die Natur oder allein bei einem Blick aus dem Fenster bemerken einige Menschen in der Region, dass es weniger summt und farbenfrohe Wiesen selten zu sehen sind.

Aber ist dem wirklich so? Nimmt die Artenvielfalt in Nordschwaben ab, sind manche Arten sogar vom Aussterben bedroht? Bereits 1973 wurde anlässlich des Washingtoner Artenschutzübereinkommens ein Tag auserkoren, um die Vielfalt an Flora und Fauna auf diesem Planeten zu schützen. Und so findet auch diesen 3. März weltweit der Tag des Artenschutzes statt. Heuer steht er unter dem Motto „Großkatzen: Bedrohte Raubtiere“. Savannen mit Tiger und Löwen sind im Landkreis Dillingen nicht aufzufinden. Doch auch hier sind heimische Tiere und Pflanzen gefährdet.

Artenvielfalt: Menschen sind Schuld am Rückgang

Wer ist dafür verantwortlich? In erster Linie sei menschliches Verhalten der Grund für den Rückgang der Artenvielfalt , heißt es auf der Webseite des Bund Naturschutz. Jürgen Adler von der Arbeitsgemeinschaft Flora Nordschwaben hat mit dem Begriff des Aussterbens seine Probleme. Der Pflanzen-Enthusiast spricht lieber von verschollen oder nicht auffindbar. So sei zum Beispiel Arnika, auch Berg-Wohlverleih genannt, in der Region oftmals an Waldrändern auffindbar gewesen. Seit Langem hätten die Naturschützer der Arbeitsgemeinschaft die Heilpflanze nicht mehr finden können. Arnika gilt damit in der Region als nicht mehr auffindbar. Grund hierfür sei die Veränderung der Waldbewirtschaftung. „Über 40 Prozent der Flora in Nordschwaben ist gefährdet“, sagt Adler. So erginge es auch den bunten Wiesen. Diese, bestückt mit bis zu 60 verschiedenen Pflanzen, wie Margeriten, Glocken- und Flockenblumen, werden laut Adler immer seltener. „Man sieht bunte Wiesen kaum noch. Sie werden zu oft gemäht oder gar umgebrochen“, bedauert er. Auf Grünwiesen befinden sich dagegen nur bis zu zehn Pflanzenarten. Die bunten Wiesen machen nicht nur etwas her, sie sind Lebensraum für viele Insekten.

Ohne Grünwiesen gebe es zum Beispiel keinen Wiesenknopf mehr und ohne diese Pflanze verschwände wiederum der Schmetterling mit dem bezeichnenden Namen Wiesenknopf-Ameisenbläuling aus Nordschwaben. Das Insekt setzt seine Eier nur auf der besagten Pflanze ab. Jürgen Adler verdeutlicht: „Pflanzen sind Teil der Natur. Wenn ein Teil fehlt, kommt es zu einer Kettenreaktion.“

Dass Vögel ebenso betroffen sind, zeigt der Bestand der Wiesenbrüter. Zu dieser Art gehört der Kiebitz. Der frühere Allerweltsvogel ist mittlerweile vom Aussterben bedroht, obwohl er in Deutschland zu den streng geschützten Arten gehört. Fachleute sprechen beim Kiebitz vom „Sorgenkind der Zukunft“. Susanne Schenk , Naturschutzreferentin beim Landratsamt, kennt das Problem: „Die Lebensräume der Wiesenbrüter brechen weg, da er feuchte Wiesenflächen braucht.“

Kiebitze brauchen feuchte Wiesenlandschaften

Geeignete Biotope im Landkreis Dillingen , seien in den letzten Jahrzehnten stark zurückgegangen. Man versuche bereits dagegen zu steuern. Ein probates Mittel: Grundstücke werden unter anderem für die Wiesenbrüter gekauft und als Schutzgebiete aufbereitet. „Die Vögel brauchen ausgeräumte Landschaften, das heißt, eine offene Wiesenlandschaft ohne Verbuschung und mit Mulden zum Nisten“, erklärt die Naturschutzreferentin. So eine Schutzkulisse gebe es unter anderem im östlichen Donauried.

Für Wilhelm Rochau , Mitarbeiter im Mooseum Bächingen sind die Naturschutzgebiete sinnvoll, jedoch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Es fehle überall an Feuchtgebieten und Pflege.

„Früher hat man die Feuchtwiesen mindestens einmal im Jahr gemäht“, sagt Rochau. Seit rund 50 Jahren gebe es das kaum noch. Die Wiesen seien verbuscht und damit für die Vögel ungeeignet. Während Wiesenbrüter vor 30 Jahren noch zahlreich erschienen seien, gebe es mittlerweile nur noch zwei bis drei Pärchen in der Gegend.

Flüsse werden begradigt, Bunt- und Feuchtwiesen werden zu bewirtschafteten Ackerflächen umgewandelt und damit Lebensräume der heimischen Flora und Fauna zerstört. Somit kommt es zu einer indirekten Gefährdung durch den Menschen und im schlimmsten Fall zur Ausrottung. „Die Natur hat leider das Nachsehen“, resigniert Rochau.

Dass die Landwirte in der Region ihre Felder nicht mehr so bewirtschaften können, wie vor 50 bis 60 Jahren, ist auch den Naturschützern Adler und Rochau bewusst. Trotzdem müsse ein Umdenken stattfinden. Sprich: Weniger Düngen und mehr Artenvielfalt auf den Äckern und Wiesen, damit sich die Natur in Nordschwaben erholen kann.

