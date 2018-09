00:36 Uhr

Die Stadt Lauingen sucht Christbäume

Wer hat eine Tanne im Garten, die zu groß wird?

Lauingen Auch wenn derzeit noch spätsommerliche Temperaturen herrschen, befasst man sich im Lauinger Rathaus bereits mit den Vorbereitungen für die Vorweihnachtszeit. Die beginnt in der Albertus-Magnus-Stadt traditionell am ersten Advents-Wochenende mit dem Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus. Neben der Weihnachtsbeleuchtung an den Häuserfassaden soll auch ein prachtvoller Christbaum auf dem Marktplatz weihnachtliche Stimmung verbreiten und die Besucher erfreuen.

In den vergangenen Jahren wurden die Bäume der Stadt aus privatem Eigentum zur Verfügung gestellt, weil sie meist für den Garten zu groß geworden waren.

Die Stadt Lauingen bittet deshalb Gartenbesitzer in Lauingen oder in der näheren Umgebung, die sich von einem Tannenbaum trennen wollen, der mindestens acht Meter hoch sein sollte, sich mit dem Stadtbauamt Lauingen (Herr Kettler, Telefon 09072/998153) in Verbindung zu setzen. Die Stadt ist dabei auf der Suche nach mehr als einem Baum: Denn auch für die Lauinger Ortsteile ist Bedarf vorhanden. Der zur Verfügung gestellte Baum wird von der Stadt kostenlos gefällt und abgeholt. (pm)

