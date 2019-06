24.06.2019

Die Stadtkapelle Lauingen nimmt am Blasmusik-Cup teil

Die Stadtkapelle Lauingen, im Bild bei einer Serenade in Faimingen, fährt zum Blasmusik-Cup.

Zum Finale am Freitag fährt extra ein Fan-Bus. Wer möchte, kann die Lauinger Musiker also unterstützen. Wo man sich anmelden kann.

Die Stadtkapelle Lauingen hat sich für den zweiten LEW-Blasmusikcup des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes unter 13 teilnehmenden Blaskapellen im Online-Voting qualifiziert. Fünf Blaskapellen bestreiten am Freitag, 28. Juni 2019, anlässlich des Bezirksmusikfestes in Altenstadt bei Schongau das Finale. Im musikalischen Wettbewerb wird sich die Stadtkapelle mit ihrem Showprogramm dem Publikum und einer Fachjury präsentieren. In einem 3000 Personen fassenden Festzelt braucht es deshalb die Unterstützung von Fans, damit eine gute Platzierung erreicht werden kann. Beim ersten LEW-Blasmusik-Cup 2017 erreichte die Stadtkapelle Lauingen den dritten Platz.

Die Stadtkapelle hat einen Bus organisiert

Die Stadtkapelle Lauingen organisiert deshalb einen Fan-Bus nach Altenstadt. Abfahrt ist am Freitag um 15 Uhr am Probenheim an der Weisinger Straße 2. Die Stadtkapelle würde sich freuen, wenn sie von zahlreichen Fans zu diesem Event begleitet werden würde und somit bei ihrem Gastspiel Unterstützung erfährt. (pm)

Anmeldungen telefonisch bei Dirigentin Ingrid Philipp unter Telefon 0171/5722805 oder per WhatsApp.

