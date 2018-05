vor 32 Min.

Die „Strawanzer“ spielen zugunsten der Kartei der Not

In Lutzingen feiern die Blasmusiker aus Unterthürheim für den guten Zweck.

Was vor zehn Jahren mit einem Geburtstagsständchen begann, hat sich zu einer festen Größe in der Blasmusik-Szene der Region entwickelt. Die Blaskapelle „Strawanzer“ besteht aus Musikern aus den Landkreisen Dillingen, Augsburg und Heidenheim. Beheimatet ist der Verein im Buttenwiesener Ortsteil Unterthürheim.

Jedes Jahr haben die Musiker kurz vor Weihnachten einen Auftritt, nach dem der gesamte Erlös an eine wohltätige Organisation geht. Doch zum „Zehnjährigen“ dieses Jahr ergänzen die Musiker ihr Engagement um einen weiteren, besonderen Auftritt. Am kommenden Sonntag, 3. Juni, spielen die Strawanzer von 17 bis 20 Uhr im interkommunalen Bürgerzentrum in Lutzingen. Dieser Auftritt wird der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung, zugutekommen, sagt der Vorsitzende der Strawanzer, Karl-Heinz Heinle. „Wir verlangen keinen Eintritt, aber werden die Gäste um eine Spende bitten“, sagt Heinle. Sämtliche entstehenden Unkosten werde darüber hinaus auch der Verein bezahlen.

Bei dem Konzert in Lutzingen erwartet die Gäste ein Programm aus drei Stunden böhmisch-mährischer Blasmusik, und nichts anderes, sagt Heinle. An Instrumenten erwartet die Zuhörer Tuba, Posaune, Trompete und Flügelhorn ebenso wie Klarinetten, alles dirigiert vom musiklaischen Leiter Peter Winkler. Karl-Heinz Heinle selbst gibt den Takt am Schlagzeug vor. Die rund 20 Musiker der Blaskapelle freuen sich auf einen schönen Konzertabend für den guten Zweck. (wz)

