Die Themen der Lauinger Liberalen

Politischer Stammtisch der FDP

Die Lauinger FDP kam kürzlich zu einem politischen Stammtisch zusammen. Der neue Ortsvorsitzende Anatoly Schweigert unterstrich, dass es wichtig sei, mit den politischen Themen in Diskussion zu gehen und auch klare Position zu beziehen, heißt es in einer Pressemitteilung. So kündigte er die Klausurtagung des Ortsverbands an. Stadtrat Georg Rebele erläuterte in seiner Zusammenfassung zum aktuellen Geschehen, dass die Baumaßnahmen im Luitpoldhain hervorragend gelungen seien und die Maßnahmen am Donauufer in ihren Vorbereitungen und Planungen abgeschlossen seien. Dies bedeute, dass die jetzige Kneippanlage abgebaut und zu einem späteren Zeitpunkt eine neue Anlage geschaffen werde. „Das neue Becken muss die Anforderungen eines Kneippbeckens komplett erfüllen“, sagte Fraktionsvorsitzende Martina Lenzer.

In der weiteren politischen Diskussion zeigte sich Daniel Jäger froh, dass im Breitensport wieder Punktspiele stattfinden dürfen. Er verwies weiter auf die Sporthallensituation in Lauingen. Die Stadthalle wird multifunktional genutzt und kommt in die Jahre, deshalb sei darauf zu achten, dass beim Neubau der Sporthalle im Bereich der Berufsschule wieder eine Dreifach-Halle entsteht. Lenzer wies noch einmal auf die Errichtung eines Jugendrates entsprechend einem Antrag der FDP hin. Es sei wichtig, dass die Jugendlichen gehört werden. Ein weiterer Diskussionspunkt entbrannte um das Jugendcafé. Es sei zwingend notwendig, dass für die maroden und baufälligen Container Ersatz oder eine grundsätzliche Lösung geschaffen werde.

Bezirksrat Alois Jäger griff in seinem Bericht aus dem Bezirkstag die umweltschutztechnischen Diskussionen auf. So werden etwa im Fischereihof in Salgen die Aufzuchtbecken überdacht und mit Fotovoltaikanlagen ausgestattet. Der Bezirk Schwaben ist auch zuständig für die Gewässer dritter Ordnung, wie den Zwergbach. Hier wird es zu Veränderungen besonders im Bereich der Gewässerrandstreifen kommen. Es gehe nicht nur um Begrünung, sondern auch um Pflanzmaßnahmen für einen Lebensraum der Vögel und Insekten. Die bisherigen politischen Vorgaben seien ungenügend. (pm)

