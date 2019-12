vor 39 Min.

„Die Trauer um ein verstorbenes Kind endet nie“

Am Sonntag ist Weltgedenktag. Betroffene treffen sich

Jeden zweiten Dienstag im Monat trifft sich die Selbsthilfegruppe verwaister Eltern im Landkreis Dillingen. Die Mitglieder trauern um Kinder jeden Alters. Ob Fehlgeburt, Unfalltod, Suizid, Krankheit, ganz egal, wie der Verlust erlitten wurde, alle sind in der Gruppe willkommen. Und jeden zweiten Sonntag im Monat Dezember findet der Weltgedenktag für alle verstorbenen Kinder statt. Termin ist dieses Mal am kommenden Sonntag, 8. Dezember. Die Gedenkfeier für alle verstorbenen Kinder beginnt um 17 Uhr im Kirchenzentrum St. Ulrich in Dillingen, Bischof-Hartmann-Ring 1. Anschließend besteht die Möglichkeit zu Gesprächen und Erfahrungsaustausch mit Betroffenen, Angehörigen und Interessierten.

„Die Trauer um ein verstorbenes Kind endet nie, und das ist auch gut so“, sagt Lucia Mayr von der Selbsthilfegruppe: „Aber sie wandelt sich, vorausgesetzt, sie kann gelebt werden.“ Am Sonntag werden die Diakone Günther Mayer und Georg Steinmetz den Gottesdienst zelebrieren. Um die musikalische Umrahmung kümmert sich die Band SCS – Sociis canimus semper. Anschließend ist Treffpunkt im Saal neben der St.-Ulrichskirche. Bei Speis und Trank sollen Betroffene miteinander ins Gespräch kommen. (bv)

und Auskunft: Lucia Mayr, Telefon 09073/2575, oder über den Sozialpsychiatrischen Dienst der Caritas Dillingen, Telefon 09071/7057923.

Themen folgen