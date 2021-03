09:00 Uhr

Die VG Wittislingen investiert in ihre Schule

Plus Die Verwaltungsgemeinschaft Wittislingen will 2021 die Digitalisierung ihrer Grundschule vorantreiben. Was der Haushalt noch vorsieht.

Von Jonathan Mayer

Auch 2021 will die Verwaltungsgemeinschaft Wittislingen die Digitalisierung der Grundschule weiter vorantreiben. Was im vergangenen Jahr mit Tabletkoffern begonnen hat, soll heuer mit Laptops, Beamern und mehr fortgesetzt werden. Das geht aus der Haushaltsplanung vor, die am Mittwoch von der Gemeinschaftsversammlung verabschiedet wurde.

Insgesamt wächst das Haushaltsvolumen der VG in diesem Jahr wieder etwas – und erreicht den zweithöchsten Wert seit langem. Knapp 3,4 Millionen Euro beträgt das Volumen, knapp 810.000 Euro davon finden sich im Vermögenshaushalt, wo sich auch die wichtigsten Investitionen der Verwaltungsgemeinschaft finden: Rund 87.000 Euro fließen in die Grundschule. Hier sollen unter anderem digitale Klassenzimmer und WLAN eingerichtet, ein Server gekauft, mobile Leihgeräte besorgt und CO2-Sensoren angeschafft werden. Wie Gemeinschaftsvorsitzender Thomas Reicherzer erklärt, erreiche man damit ein wichtiges Ziel: nämlich, die Schule endlich digitaler auszustatten. „Corona hat uns vor Augen geführt, wie dringend diese Aufgabe ist“, so Reicherzer. Die Maßnahmen würden teils mit 90 bis 100 Prozent vom Staat gefördert.

100.000 Euro für das Regionalbudget in Wittislingen, Mödingen und Ziertheim

Aber auch die Schulanlage steht auf dem Plan der VG. Hier werden Brandschutzmaßnahmen umgesetzt, Toiletten und das Dach saniert und im Zuge der Digitalisierung bauliche Maßnahmen vorgenommen. Insgesamt investiert die VG 481.000 Euro in die Schulanlage. Unklar, erklärt Reicherzer, sei in der Sitzung gewesen, wie mit dem Gebäude weiter verfahren wird. Ein Teil der Versammlung wolle lieber gleich eine Generalsanierung statt einer Schritt-für-Schritt-Sanierung. Laut dem VG-Vorsitzenden will man jetzt zuerst prüfen, welche Kosten das für die Verwaltungsgemeinschaft und die einzelnen Gemeinden bedeuten würde.

80.000 Euro liegen im Vermögenshaushalt zudem für die Erneuerung der Fassade, der Duschen und des Dachs der Turnhalle bereit. Hier wird in den kommenden Jahren noch mehr auf die VG zukommen. 100.000 Euro schießt die VG für das Regionalbudget vor. 90 Prozent davon bekommt sie aber im kommenden Jahr vom Staat zurück.

Um alle Vorhaben umsetzen zu können, plant die VG 2021 mit einer Entnahme aus den Rücklagen in Höhe von rund 480.000 Euro. Außerdem werden die Schulden weiter abgebaut: Die sollen um 18.000 Euro auf 162.000 Euro schrumpfen. Reicherzer gibt sich mit dem Haushalt zufrieden: „Ich bin froh, dieses Jahr den Haushalt ganz normal zu haben.“ Im vergangenen Jahr war er erst Ende des Jahres verabschiedet worden, weil die Kämmererstelle längere Zeit vakant war.

