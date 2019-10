vor 47 Min.

Die Verbindung zur Natur als künstlerischer Impuls

Danica Damnjanovic stellt im Lauinger Rathaus aus. Die Farbenvielfalt verfehlt ihre Wirkung nicht

Von Erich Pawlu

„Am Abend male ich am allerliebsten. Immer wieder.“ Diese Auskunft von Danica Damnjanovic erklärt die künstlerische Produktivität, die eine repräsentative Ausstellung im Foyer des Lauinger Rathauses möglich gemacht hat. Unter dem Titel „Naturimpulse“ sind zurzeit 53 Arbeiten der Lauinger Künstlerin zu sehen.

Zur Eröffnung hatten sich zahlreiche Kunstfreunde eingefunden. Für musikalischen Schwung sorgte das Duo Heidrun Krech-Hemminger (Violine) und Andreas Schneider (E-Piano). Populäre Stücke wie der Tango „El Choclo“ von Julio Iglesias, der „Walzer Nr. 2“ von Schostakowitsch oder „The Strenuous Life“ von Scott Joplin unterstrichen mit ihrer perfekten Wiedergabe auch den Qualitätsanspruch der ausgestellten Bilder.

In ihrer Laudatio verwies Karla Schwinge-Degen auf den Zusammenhang zwischen gefährdeter Natur und den Bildthemen im Werk der Danica Damnjanovic. Die Künstlerin beherrsche souverän die verschiedensten Techniken. Auch mit der „Fluid-Art“-Methode verarbeite sie individuelle Eingebungen zu exemplarischen, oftmals sinnbildhaften Impressionen. Hingegen seien ihre abstrakten Gemälde so konzipiert, dass sie in jedem Betrachter andere Assoziationen auslösen könnten.

Auf die erstaunliche Vielfalt der Techniken als Grundlage für die Entstehung der Exponate hatte auch Anton Grotz als Vorsitzender des veranstaltenden Kulturmarkts Lauingen in seiner Begrüßung hingewiesen. Mit Acrylmalerei, Grafik, Collage, Spachteltechnik und Fluid Art erfülle die Werkschau alle Voraussetzungen, um Besucher zu eigener Kreativität anzuregen. Dritter Bürgermeister Albert Kaiser erinnerte daran, dass Danica Damnjanovic ihre Arbeiten schon zweimal im Lauinger Rathaus ausgestellt hat. Insbesondere die Farbenvielfalt ihrer Bilder werde auch bei dieser erneuten Werkpräsentation ihre Wirkung nicht verfehlen.

Danica Damnjanovic wurde im serbischen Lapovo geboren, studierte Maschinenbau an der Universität Belgrad und absolvierte dort eine Kunstausbildung bei Prof. Alfred Pezelj. In Lauingen war sie bei Deutz-Fahr beschäftigt, bis sie 1988 ein Büro für Konstruktion und Entwicklung gründete. Sie wurde Mitglied der von J. Paul Menz betreuten Volkshochschulgruppe. Inzwischen hat sie ihre Bilder in vielen Orten der Region ausstellen können.

ist bis zum 3. November während der Rathaus-Öffnungszeiten sowie am Samstag und Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Themen folgen