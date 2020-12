vor 32 Min.

Die Vertretung der Förderschüler

Erstmals richtete die Regierung von Schwaben die Wahl der neuen Bezirksschülersprecher und ihrer Stellvertreter für Förderschulen in einem für alle ungewohntem digitalen Format aus. Beide Positionen wurden dabei mit Schülerinnen aus dem Landkreis Günzburg besetzt. Laura Schell von der Nikolaus-von-Myra Schule Dürrlauingen wurde dabei zur ersten Bezirksschülersprecherin und Helena Specht vom SFZ Ursberg des Dominikus-Ringeisen-Werks zu ihrer Stellvertreterin gewählt.

In der digitalen Konferenz lernten sich die Schülersprecher der 44 schwäbischen Förderschulen vor der Abstimmung kennen. Zehn Kandidaten erklärten sich bereit, zur Wahl des schwäbischen Bezirksschülersprechers oder dessen Stellvertreters zur Verfügung zu stehen.

In einem eigens dafür geschaffenen Online-Forum stellten die Kandidatinnen und Kandidaten mittels Plakaten und Präsentation sich selbst, ihre Motivation für das Amt samt ihrer Ziele sowie ihre Schulen und Aktionen dort vor. Anschließend wählten sie auf den zur Verfügung gestellten Wahlscheinen nach allen Vorgaben einer demokratischen Wahl ihre beiden Bezirksschülersprecher. Nach den Herbstferien trafen sich alle erneut im virtuellen Raum und erwarteten voller Spannung die Ergebnisse von Katja Seitz. Die zuständige Vertreterin der Regierung von Schwaben freute sich besonders über die hohe Wahlbeteiligung von 80 Prozent. Sie gratulierte den beiden Schülerinnen zu ihrer Wahl und wünschte Ihnen viel Erfolg für Ihre Aufgaben, die auch wertvolle Impulse für die persönliche Entwicklung bieten könnten. Laura Schell und im Vertretungsfall Helena Specht vertreten nun auf Landesebene die Schüler an Förderschulen im Regierungsbezirk Schwaben in der Landesschülerkonferenz. Hier besteht nun die Chance, dass Laura Schell am 16. Dezember aus diesem Kreis für ein Jahr in den Landesschülerrat gewählt wird. Dieser vertritt die Interessen der bayerischen Schüler gegenüber dem Kultusministerium. (pm) Fotos: Mayer, Dreher

Themen folgen