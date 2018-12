vor 46 Min.

Die Wassergebühren in Dillingen und Lauingen steigen

Die Ergebnisse der Verbandsversammlung und die Folgen für die Kunden

In den vergangenen Wochen wurde durch den Bayerisch Kommunalen Prüfungsverband die Kalkulation der Wasser- und Abwassergebühren im Versorgungsgebiet der Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen (DSDL) vorgenommen. Die Kalkulationsrichtlinien sind im kommunalen Abgabengesetz geregelt: Demnach dürfen in der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung keine Gewinne oder Verluste erzielt werden. Der Betrieb muss nach Gesetz zwingend kostendeckend sein.

In die Grundgebühr sowie die Verbrauchsgebühr fließen laut Pressemitteilung die Werte einer Nachkalkulation der vergangenen vier Jahre sowie die Vorauskalkulation der im Wirtschaftsplan geplanten Investitionen und Unterhaltsmaßnahmen ein.

Die Wassergebühren in Dillingen und Lauingen werden gemeinsam kalkuliert, die Abwassergebühren werden historisch bedingt in den Städten getrennt kalkuliert und sind daher unterschiedlich.

aus den Jahren 2011 bis 2018 in Höhe von 4,5 Mio Euro (Brunnen Lauingen, Zwischenpumpwerk Dillingen, Notverbundleitung zwischen Dillingen und Lauingen) sowie der Neubau des aus dem Jahr 1967 stammenden Wasserwerks Lauingen im Jahr 2016/2017 sowie der Neubau des aus dem Jahr 1962 stammenden Wasserwerks Dillingen in Höhe von knapp neun Millionen Euro im Jahr 2017/2018 flossen in die Kalkulation ein.

Weitere notwendige Maßnahmen wie die laufenden Sanierungen und Auswechslungen des 350 Kilometer langen Wasserleitungsnetzes im Versorgungsgebiet wurden ebenfalls mit vier Millionen Euro in der Kalkulation berücksichtigt, ebenso sind die gestiegenen Kosten für Personal, Energie und Unterhaltsmaßnahmen entscheidend.

All diese Maßnahmen sind laut DSDL notwendig, um die Versorgung der 30000 Einwohner von Dillingen und Lauingen mit dem sauberen, qualitativ hochwertigen Lebensmittel Trinkwasser versorgen zu können.

wurde daher nach der Kalkulation wie folgt beschlossen: Wassergebühren pro Haushalt aktuell: Grundgebühr (brutto) 68,48 Euro jährlich, Verbrauchsgebühr (brutto) 1,74 Euro/m³.

pro Haushalt ab 1. Januar 2019: Grundgebühr (brutto) 89,88 Euro/Jahr, Verbrauchsgebühr (brutto): 1,98 Euro/m³.

Bei einem vierköpfigen Haushalt (120 m³) erhöhen sich die zukünftigen Gebühren von 277,28 auf 327,48 Euro im Jahr.

Aufgrund auslaufender Abschreibungen von wesentlichen Anlagenteilen der Abwasserreinigungsanlage Lauingen konnten die laufenden Kosten deutlich reduziert werden, trotz der gestiegenen Kosten für Personal, Energie und Unterhalt ist die Auswirkung auf die Gebührensituation positiv.

Die Kalkulation der Niederschlagswassergebühr ist unabhängig von der Verbrauchsgebühr, aber auch hier wurde ein niedrigerer Wert kalkuliert.

wurde daher nach der Kalkulation wie folgt beschlossen: Abwassergebühren pro Haushalt aktuell: Grundgebühr 85 Euro/Jahr, Verbrauchsgebühr 2,67 Euro/m³, Niederschlagswasser 0,35 Euro/m².

pro Haushalt ab 1. Januar: Grundgebühr 76 Euro/Jahr, Verbrauchsgebühr 2,48 Euro/m³, Niederschlagswasser 0,32 €/m².

Bei einem vierköpfigen Haushalt (120 m³) verringern sich die zukünftigen Gebühren von 405,40 auf 373,60 Euro im Jahr.

Das größte Projekt im Kanalnetz Dillingen ist die sogenannte kleine Donau, der größte Abwassersammler im Stadtgebiet, über den knapp 50 Prozent der Fläche aus Dillingen entwässert werden. Bisher wurden etwa neun Millionen Euro investiert, bis zur Fertigstellung der weiteren Bauabschnitte sind weitere Millionen Euro notwendig. Aber auch die laufenden Investitionen in das 200 Kilometer lange Kanalnetz der Großen Kreisstadt, etwa Bahnhofstraße, Hofweiherweg (vier Millionen Euro) sowie die durch den Wasserrechtsbescheid vorgeschriebene Sanierung von Regenüberlaufbecken in Höhe von zwei Millionen Euro, sind in der Kalkulation berücksichtigt. Weitere Einflüsse sind Energie- und Personalkosten. Aufgrund auslaufender Abschreibungen von wesentlichen Anlagenteilen der Abwasserreinigungsanlage Dillingen konnten die laufenden Kosten reduziert werden, und die Auswirkung auf die Gebührensituation ist positiv. Die Kalkulation der Niederschlagswassergebühr ist unabhängig von der Verbrauchsgebühr und bleibt auf dem gleichen Niveau wie bisher.

Grundgebühr 64 Euro/Jahr, Verbrauchsgebühr 2,13 Euro/m³, Niederschlagswasser 0,29 Euro/m².

Grundgebühr 64 Euro im Jahr, Verbrauchsgebühr 1,98 Euro/m³, Niederschlagswasser 0,29 Euro/m².

Bei einem vierköpfigen Haushalt (120 m³) verringern sich die Gebühren von 319,60 auf 301,60 Euro im Jahr. „Um auch weiterhin die gewohnt hohe Versorgungssicherheit gewährleisten zu können, wurden in den vergangenen Jahren große Investitionen in die Wasserversorgung in Dillingen und Lauingen getätigt“, erläuterte Werkleiter Wolfgang Behringer am Mittwochabend in der Verbandsversammlung der DSDL. Als Verantwortlicher der Stadtwerke bedauere er es zwar, dass die Wassergebühren aufgrund der gesetzlichen Vorgaben angehoben werden müssen, um weiterhin die vorgeschriebene Kostendeckung zu erreichen. Gleichzeitig hoben die Verbandsvorsitzende, Lauingens Bürgermeisterin Katja Müller, sowie ihr Stellvertreter, Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz, positiv hervor, dass zumindest die Abwassergebühren trotz wichtiger Investitionen im Abwasserbereich gesenkt werden können. „Wenn man beides miteinander verrechnet“, erklärte Werkleiter Wolfgang Behringer, „halten sich die Mehrkosten bei einem privaten Haushalt mit vier Personen in Grenzen.“ In diesem Beispiel seien je nach Wohnort maximal 32 Euro pro Jahr mehr zu entrichten. (pm)

Themen Folgen