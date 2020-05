vor 53 Min.

Die Ziele der Bürgerliste

Thomas Häußler als Fraktionschef bestätigt

Die Kreisräte der Bürgerliste haben Thomas Häußler aus Höchstädt als Fraktionsvorsitzenden bestätigt. Sein Stellvertreter ist Erich Herreiner aus Bachhagel. Die Kasse der Fraktion wird zukünftig von Richard Drexler aus Unterthürheim geführt. Die Kreisräte der Bürgerliste blickten dabei auch auf die Kommunalwahl zurück. Stolz ist die Fraktion auf das Plus von rund 8000 Stimmen, den größten Zuwachs im Vergleich zu allen bisher vertretenen Gruppierungen im bürgerlichen Lager.

Gerade in schwierigen Zeiten wie diesen gelte es für die politischen Entscheidungsträger auf kommunaler Ebene, mit Besonnenheit und Weitsicht zu agieren. Aktuell wichtiger denn je ist es, eine gute medizinische Grundversorgung vor Ort in Form der beiden Kreiskrankenhäuser zu haben, dafür werden sich die Kreisräte der Bürgerliste laut Pressemitteilung auch in Zukunft einsetzen. (pm)

