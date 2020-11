07:20 Uhr

Die aktuellen Corona-Zahlen für den Landkreis Dillingen

Das Landratsamt Dillingen meldet am Mittwochmorgen eine 7-Tages-Inzidenz von 159,48.

Der Corona-Warnwert im Landkreis Dillingen steigt weiter. Wie das Landratsamt Dillingen am Mittwochmorgen mitteilt, beträgt die 7-Tages-Inzidenz inzwischen 159,48. Der Wert gibt die Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen an.

Derzeit gibt es laut Landratsamt 185 aktive Fälle (Meldefälle unter Quarantäne). 489 Personen befinden sich in Quarantäne. 31 Tote sind im Landkreis in Verbindung mit Covid-19 zu beklagen.

Deswegen hat das Landratsamt Dillingen die Corona-Werte korrigiert

Das Dillinger Landratsamt hat am Dienstag die Corona-Inzidenzwerte der vergangenen Tage nach oben korrigiert. Demnach lagen die Werte seit 28. Oktober jeweils sechs Punkte höher als vermeldet. Grund für die Korrektur ist laut Landratsamt, ein Rechenfehler in Zusammenhang mit den am 27. Oktober falsch positiv gemeldeten Fällen. Die Zahlen wurden in unserer Grafik ausgebessert. (dz)

