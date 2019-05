vor 52 Min.

Die berühmten Zenettis

Ausstellung in Lauingen

Schon in Wertingen in den historischen Räumen der Firma Holzbau Denzel (2017) und im Kloster Sankt Bonifaz (2018) in München wurde die Zenetti-Ausstellung, die Herbert Petersen (Wertingen) zusammengestellt, erarbeitet und konzipiert hat, gezeigt. Aufgrund des großen Erfolgs ist sie nun auch in Lauingen zu sehen. Der Kulturmarkt Lauingen mit Anton Grotz, Bernhard Ehrhart und Archivar Hermann Müller von der Stadt Lauingen haben die Ausstellung um die Lauinger und Dillinger Zenetti-/Falley-Familien erweitert und ergänzt.

Am Freitag, 17. Mai, um 19 Uhr ist die Ausstellungseröffnung im Albertus-Magnus-Saal der Elisabethenstiftung in Lauingen. Familienforscher Herbert Petersen geht mit seinem Vortrag auf „Eine Einwandererfamilie aus Italien und ihre Mitwirkung im Königreich Bayern“ ein, Gerhard Schmidt und Bernhard Ehrhart vom Heimathaus Lauingen auf die „Bedeutung der Zenetti in Lauingen“. Vor der Ausstellungs-Eröffnung durch Bürgermeisterin Katja Müller werden passende musikalische Akzente geboten. Während des Stehempfangs kann man Fragen an die Veranstalter richten. Auf acht Bildtafeln werden die einzelnen Familien Zenetti und ihre großartigen und bedeutenden Lebenswege aufgezeigt. Große Persönlichkeiten gingen aus der Familie Zenetti, die aus Rovalscetto in Oberitalien im 18. Jahrhundert nach Wertingen kamen, hervor. Auch Ausschnitte aus einem Filmbeitrag des Bayerischen Fernsehens um die Zenettis werden zu sehen sein. Bekannte Personen rund um Zenettis waren etwa Staatsräte, ein Bezirkspräsident, Bürgermeister, Professoren, Ärzte, Generäle und ein Ministerpräsident. Der Eintritt zur Ausstellung ist frei. (pm)

