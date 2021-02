vor 48 Min.

Die britische Corona-Mutation breitet sich aus

Jetzt steht eine ganze Unterkunft in Dillingen unter Quarantäne. Was das Gesundheitsamt rät

Bei Reiserückkehrern aus Moldawien und Slowenien ist die britische Mutation des Coronavirus Anfang dieser Woche entdeckt worden. Umgehend ermittelte das Dillinger Gesundheitsamt gemeinsam mit dem Arbeitgeber der betroffenen Personen die weiteren engen Kontaktpersonen. Diese wurden ebenfalls einer Quarantäne unterstellt und teilweise aufgefordert, sich umgehend vom Arbeitsplatz zu entfernen und sich in häusliche Quarantäne zu begeben. Unter diesen sofort ermittelten engen Kontaktpersonen waren bereits am Dienstag dieser Woche mehrere Personen symptomatisch. Davon wurden laut Pressemitteilung vier Personen am Mittwoch positiv getestet. Eine dieser Personen wird seit dem Dienstag stationär behandelt.

Am Mittwoch führte das Gesundheitsamt bei allen Bewohnern einer Unterkunft in Dillingen, die als Kontaktpersonen erfasst wurden, eine Reihentestung durch. Am Donnerstag wurden aus dieser Testung elf neue Fälle bestätigt und 21 Personen als enge Kontaktpersonen eingestuft. Die Unterkunft stand bereits seit Dienstag unter Verdachtsquarantäne. Ab sofort wird die Einhaltung der Quarantäne in der Unterkunft von einem Sicherheitsdienst überwacht.

Bestätigte Fälle benötigen in jedem Fall einen negativen Test zum Quarantäneende. Über die Entlassung aus der Quarantäne entscheidet das Gesundheitsamt. Insgesamt gehören zu diesem Infektionsherd 15 bestätigte Fälle und 28 Kontaktpersonen.

Im Zusammenhang mit dem Reiserückkehrer aus der Slowakei wurden bis heute drei Fälle bestätigt. Dr. Uta-Maria Kastner weist darauf hin, dass die neue Virusvariante (B.1.1.7) leichter übertragen wird. Auch die Ermittlungen des Gesundheitsamtes haben ergeben, dass die Infektion sich ungewöhnlich schnell ausgebreitet hat. „Vorher war, wenn sich jemand infiziert hatte, nicht automatisch die ganze Familie betroffen. Doch jetzt hat sich das Virus durch ein ganzes Mehrfamilienhaus ausgebreitet.“ Die jetzt veranlassten Maßnahmen seien daher deutlich stringenter als sonst üblich. Die Ermittlungen von Kontaktpersonen werden ausgeweitet. Auch Kontaktpersonen mit geringer Kontaktzeit fallen unter die Anordnung, sich testen zu lassen. So soll die Infektionskette möglichst unterbrochen werden. Besondere weitere hygienische Vorkehrungen für die Bevölkerung sind nicht erforderlich.

Im Kontakt zu anderen Personen, auch im Freien, soll Maske getragen werden, im engen Kontakt, oder auch im Aufzug, sei generell eine FFP2-Maske empfehlenswert, appelliert Dr. Kastner. „Die Menschen haben immer noch zu viele ungeschützte Kontakte.“ Erste Laboruntersuchungen deuten darauf hin, dass die Wirksamkeit der Impfstoffe durch die Variante B.1.1.7 kaum beeinträchtigt wird. (pm)

