Die deutsche Einheit ist ein Geschenk

1990 war die deutsche Einheit perfekt. In unserer Online-Umfrage meinten User, dass das Einheitsprojekt misslungen sei. Die Einheit ist aber ein Geschenk - und eine Aufgabe.

30 Jahre deutsche Einheit – dazu haben wir diese Woche Nutzer unseres Online-Auftritts befragt. Wir wollten wissen, ob das Projekt deutsche Einheit gelungen sei oder nicht. Das Ergebnis des Votings ist nicht repräsentativ, aber dennoch eindeutig. 54 Prozent der User machten bis Donnerstagmittag ihren Klick bei der Antwort: „Nein, die Unterschiede sind zu groß.“ Nur 19 Prozent hielten das Zusammenwachsen der getrennten deutschen Staaten für gelungen. 27 Prozent meinten, das Projekt sei noch in Arbeit.

Der Fall der Mauer war ein Wunder

Das Ergebnis überrascht, denn der Fall der Mauer war damals ein Wunder, das die meisten Menschen ungläubig staunend und freudetrunken vor dem Fernseher verfolgt haben. Auch wenn es beim Zusammenwachsen der Bundesrepublik und der DDR in den neuen Bundesländern viele Verlierer gegeben hat, bleiben diese friedliche Revolution und die Wiedervereinigung ein Glücksfall der Geschichte. Nach Angaben der Bundesregierung halten neun von zehn Bundesbürgern die Wiedervereinigung für teilweise oder ganz gelungen. Gleichwohl bleiben die Bemühungen um die deutsche Einheit eine Aufgabe.

Lauingen und Berlin-Marzahn-Hellersdorf pflegen die Partnerschaft

Da hilft es, Bekannte und Freunde im Osten zu treffen. Oder den Urlaub an der Ostsee, der Mecklenburgischen Seenplatte oder in der Sächsischen Schweiz zu verbringen. Seit mehr als 20 Jahren pflegen Lauingen und der Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf eine Städtepartnerschaft. Der Austausch findet auf verschiedensten Ebenen statt, erst am Donnerstagmittag reiste eine zwölfköpfige Lauinger Delegation zu Feierlichkeiten in den Berliner Bezirk. Die Freude der Gruppe über die deutsche Einheit war sogar am Handy zu spüren.

